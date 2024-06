Na stole konvička zeleného čaje, pár papírů, laptop a kniha Great Game of Business. Jinak má Ivan Utěšil docela prostou kancelář, odkud vede online supermarket Košík.cz na těžké misi dostat ho poprvé v historii do zisku. Poslední zveřejněná ztráta za finanční rok končící březnem 2023 byla 404 milionů korun. Rok předtím 359 milionů. Za pět let dohromady minus 1,5 miliardy.

„Četl jsem spoustu poučných knížek a zjistil jsem, že je nelze brát jako návod na úspěch. Maximálně si z toho můžete odnést obecné principy, jak může úspěch fungovat,“ říká dvaatřicetiletý Utěšil a vyzdvihuje zejména knížku o Netflixu nazvanou No rules rules.

Co se dočtete dál Jaký je odhad, kdy se Košík.cz přetočí do zisku.

Jaká je strategie firmy vzhledem k Rohlíku.

Jak bude vypadat expanze obchodu Košík.cz.

Co jeho šéf Ivan Utěšil o udržitelném byznysmodelu firmy.

Jakou práci dělal v rámci EPH.