Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) je „lepší z diskutovaných jmen“, uvedla dnes předsedkyně koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k budoucí nominaci kandidáta na českého eurokomisaře. Podle Radka Vondráčka (ANO) však Síkela nemá odbornost. Řekli to v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Pekarová Adamová ujistila, že nebude zpochybňovat právo Pirátů a STAN navrhnout kandidáta do Evropské komise. „Když se na něco podá ruka, tak já dohodu držím,“ uvedla. Zdůraznila, že to ale neznamená „nevyplněný šek“, a zopakovala, že vláda by chtěla v komisi získat hospodářský resort. „Hospodářské politice se právě pan Síkela věnuje velmi dobře v současné vládě, má dobrou pozici i v rámci Evropy,“ poznamenala.

V debatách o českém eurokomisaři padá i jméno lídryně kandidátky STAN v nynějších eurovolbách Danuše Nerudové. S nominací chtějí přijít také Piráti, jejichž adeptem je europoslanec Marcel Kolaja.

Místopředseda ANO Vondráček podotkl, že kandidát na eurokomisaře musí být odborně zdatný. „Nevidím tam ani tu odbornost, ani tu schopnost, je tam ambice pana Síkely být eurokomisařem,“ uvedl. Podle místopředsedy SOCDEM Lubomíra Zaorálka by pro zisk silného resortu v komisi musel být nominantem premiér nebo ministr, jenž by navíc musel patřit do silného politického tábora. Síkela podle Zaorálka „nepředstavuje úspěšnou politiku“ a „nemá ani pevné politické ukotvení“.

Předseda vládní KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že jednání o budoucím českém eurokomisaři se otevřou ve vládní koalici „v příštích týdnech“. K možným jménům se vyjadřovat nechtěl. Podotkl ale, že silné resorty v Evropské komisi získávají lidé se zkušeností premiérů, vicepremiérů nebo ministrů.

První místopředseda ANO Karel Havlíček na CNN Prima News zopakoval, že eurokomisařem by se měl stát premiér Petr Fiala (ODS). Poznamenal, že jde o „určitou nadsázku“, logiku by ale tato nominace podle něho dávala. „Je více proevropský než pročeský,“ řekl Havlíček. Jurečka označil takovou rétoriku za absurdní. Podle Pekarové Adamové jde o Havlíčkův sen. „Není to vůbec ve hře,“ zdůraznila v České televizi.