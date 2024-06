Evropský parlament zveřejňuje již první odhady výsledků eurovoleb pro vybrané země. V Rakousku zaujala první místo populistická pravice a v Německu skončila na druhém místě. Řekové si zvolili středopravicovou stranu.

Podle prvních odhadů výsledků eurovoleb vyhráli v Rakousku opoziční Svobodní (FPÖ) s 27 procenty před vládními lidovci (ÖVP) s 23,5 procenta a sociálními demokraty (SPÖ) s 23 procenty. Informuje o tom agentura APA, která připomíná, že poslední evropské volby v alpské zemi ještě jasně vyhráli lidovci se 34,6 procenta.

Pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ) šla do hlasování poprvé jako jasný favorit, průzkumy veřejného mínění jí přisuzovaly až 30procentní podporu. Odhad zveřejněný agenturou APA, veřejnoprávní televizí ORF a serverem Puls 24 její roli potvrzuje a ukazuje, že se Rakousko posune doprava, podobně jako se to očekává v těchto volbách i v dalších zemích.

Do europoslaneckých křesel v Bruselu a Štrasburku usednou také kandidáti liberální a silně proevropské strany NEOS a zástupci vládních Zelených. Oběma odhad postavený na průzkumu veřejného mínění z posledního týdne přisuzuje shodně 10,5 procenta.

Z 20 rakouských mandátů by jich Svobodní mohli získat šest, po pěti by měli mít lidovci a sociální demokraté. NEOS a Zelení by měli mít po dvou.

V Německu podle prognóz veřejnoprávních televizí ARD a ZDF se zhruba 30 procenty jasně vyhrála opoziční konzervativní unie CDU/CSU, na druhém místě pak s asi 16 procenty skončila pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD). První výsledky zveřejní spolková volební komise ve 23:00, kdy jako poslední skončí hlasování v Itálii.

Spolupředsedové pravicově populistické AfD Alice Weidolová a Tino Chrupalla již oslavují druhé místo, které strana získala i přes skandály jedničky kandidátky Maximiliana Kraha a jeho dvojky Petra Bystroně. "Jsme druhou nejsilnější stranou v Německu," prohlásili nadšeně Chrupalla s Weidelovou. Televize ARD straně přisuzuje 16,5 procenta, ZDF 16 procent, což je o zhruba pět procentních bodů více než v eurovolbách před pěti lety.

Oslavuje také unie CDU/CSU. Bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder prohlásil, že voliči jasně odmítli Scholzovu vládu. "Voliči semaforovou koalici svým hlasováním prakticky odvolali," řekl Söder s odkazem na barvy vládních stran.

Zelení a liberální svobodní demokraté, kteří s SPD tvoří vládu, získali podle prognóz asi 12 procent, respektive pět procent. Zejména pro Zelené to znamená ztrátu zhruba osmi procentních bodů ve srovnání s eurovolbami před pěti lety.

Úspěch naopak zaznamenalo nově založené Spojenectví Sahry Wagenknechtové - za rozum a spravedlnost (BSW), které vzniklo odštěpením od postkomunistické Levice. BSW může podle ARD a ZDF počítat se zhruba šesti procenty. Levice má asi tři procenta. Panevropská sociálně liberální strana Volt obdržela podle ZDF také tři procenta.

Řekové si zvolili vládní Novou demokracii, které odevzdali téměř třetinu hlasů, uvádí odhad EP. Druhá je levicová SYRIZA se 17 procenty.

V Nizozemí vyhrála dle odhadů koalice Strany práce a Zelené levice s 21,6 procenta před krajně pravicovou Stranou pro svobodu se 17,7.