Lidovecká frakce EPP by měla zůstat největší politickou skupinou v novém Evropském parlamentu, vyplývá z odhadů výsledků evropských voleb v pěti zemích – Rakousku, Německu, Řecku, Nizozemsku a na Kypru. Evropský parlament začal postupně zveřejňovat vnitrostátní odhady, výsledky v celém evropském bloku budou zveřejněny teprve po 23:00, až se uzavřou poslední volební místnosti v Itálii.

Odhady analytiků ze střediska Europe Elects přisuzují lidovecké frakci až 186 mandátů, což je o osm více než dosud. Frakce socialistů a demokratů (S&D) by podle odhadů mohla skončit druhá se 136 mandáty, což je naopak o čtyři méně než dosud. Na třetím místě by měla být liberální Renew s 89 mandáty, což je o 13 méně než v současném europarlamentu. Podle odhadů by o pět mandátů měla posílit konzervativní ECR a o osm hlasů krajně pravicová skupina Identita a demokracie (ID). Dokonce o 17 europoslanců méně by měla podle odhadů mít frakce Zelených.

V evropských volbách se sice utkávají národní politické strany, jakmile jsou ale europoslanci, jichž bude letos 720, zvoleni, většina z nich se rozhodne stát se součástí nadnárodních politických skupin. Většina národních stran je pak přidružena k celoevropské politické straně.

V dosavadním Evropském parlamentu existuje sedm politických skupin – lidovecká frakce (EPP), frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální frakce Renew, frakce Zelených/Evropské svobodné aliance, frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), Skupina pro identitu a demokracii (ID) a Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL).

Mohou ale vzniknout i politické skupiny nové, po vzniku jedné takové volají například představitelé krajně pravicových stran. Politické skupiny musí mít nejméně 23 europoslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech. Jednání o ustavení politických skupin mohou trvat až do prvního plenárního zasedání, název a složení skupiny je třeba oznámit do 15. července.