Když v Černovicích na Pelhřimovsku revitalizovali náměstí, mysleli přitom i na dešťovou vodu. Pod náměstím mají nádrže na dešťovku, s níž pak zalévají zeleň. Do kanalizace ale nenechají odtéct ani tu dešťovku, kterou nedostanou do podzemních zásobníků. Na náměstí ji nechají vsáknout do země. I za to si Černovice vysloužily první místo v soutěži Zelená obec roku v kategorii obce nad 1000 obyvatel.

Mezi vesnicemi zvítězil Kamýk nad Vltavou z Příbramska. Tam se snaží o co nejvyšší energetickou soběstačnost obecních budov. K vytápění škol používají dřevní štěpku. Do péče o obecní zeleň zapojují i občany, a to tak, že jim financují náklady třeba na zvelebení záhonů před domy.

Na druhých místech v těchto kategoriích skončily obce Bohumín a Litultovice a na třetích Blažovice a Němčovice. Cenu za sociální počin roku získalo město Karviná. Všichni vítězové si rozdělili výhry v celkové výši 1,3 milionu korun.

Odborná porota posuzovala u přihlášených obcí a měst zejména jejich dlouhodobé vize, inovativnost, ekonomickou smysluplnost nebo zapojení občanů. Zaměřovala se na energetické úspory, ekologičtější způsoby vytápění, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadbu zeleně, instalaci vegetačních střech a fasád nebo zodpovědný vztah k přírodě.

Černovice s necelými 1800 obyvateli zaujaly porotu zejména svým přístupem a dlouhodobou vizí, jejíž součástí je i propracovaná energetická koncepce nebo regulace automobilové dopravy. Téměř tisícihlavý Kamýk nad Vltavou využívá obnovitelné zdroje energie, provozuje potravinovou a oděvní banku a pomáhá seniorům, samoživitelům a občanům ohroženým sociálním vyloučením. Karviná upoutala hodnotitele projektem Rádibudky, který se za pomoci občanů stará o budování sítě ptačích budek a rozšířil se už i do Bohumína.

Výsledky druhého ročníku soutěže Zelená obec roku Obec do 1000 obyvatel 1. místo – Kamýk nad Vltavou 2. místo – Litultovice 3. místo – Němčovice Obec do 1000 obyvatel 1. místo – Černovice 2. místo – Bohumín 3. místo – Blažovice Sociální počin roku Karviná

„Letošní počet přihlášek byl v porovnání s prvním ročníkem dvojnásobný. Z toho je patrné, jak obcím a městům záleží na tom, aby jejich rozvoj byl dlouhodobě udržitelný a svým obyvatelům nabízely prostředí pro kvalitní život,“ říká Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

Podle ministra pro životní prostředí Petra Hladíka patří zeleným obcím budoucnost. „Mají neuvěřitelný potenciál měnit svět kolem nás, dělat ho lepším nejen pro nás, ale i pro další generace. Takové obce mohou být inspirací pro ostatní,“ uvedl Petr Hladík.

U Černovic ministr ocenil nejen jejich energetickou koncepci, ale také nadšení do získávání energie z obnovitelných zdrojů a podporu druhové rozmanitosti městských lesů, které jsou díky tomu odolnější ke klimatické změně. „Věřím, že právě Černovice jsou dobrou motivací pro ostatní obce a dokazují, že není potřeba se změn bát,“ dodal Hladík.

„Ekonomická témata a byznys nelze v současnosti oddělit od životního prostředí a změn klimatu, proto se těmto oblastem důsledně věnujeme. Zvláště v případech, pokud mění naše okolí k lepšímu a inspirují ostatní. Rádi se proto podílíme na organizování soutěže Zelená obec roku,“ uvedl Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin.

Záštitu nad soutěží organizovanou ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami převzalo ministerstvo životního prostředí, Svaz měst a obcí ČR a Rada pro šetrné budovy.