V půli června se v Kongresovém centru Praha, největším objektu pro pořádání konferencí v zemi, konal v Česku vůbec poprvé Google Cloud Summit. Americký gigant na akci, které se zúčastnily stovky hostů z celého světa, představil některé z technologických novinek, jako je například nejmodernější „hyperpočítač“ pohánějící nejnovější jazykové modely generativní umělé inteligence.

Kromě inovací v oblasti cloudu byla řeč i o kybernetické bezpečnosti nebo o zkušenostech úspěšných tuzemských firem, jako jsou FTMO, Rohlík nebo Gen Digital. Jejich zakladatelé a šéfové mluvili mimo jiné o tom, jak důležitý je pro růst jejich byznysu cloud a práce s daty.

Umělá inteligence, kam se podíváš

„Umělá inteligence je dnes v našem průmyslu všudypřítomná. Obsahuje ji skoro každá zpráva anebo konverzace, kterou mezi sebou v oboru vedeme. Popularita umělé inteligence je tak obrovská, že počet vyhledávání tohoto pojmu v posledních letech překonal všechny další technologie,“ uvedl na úvod akce Boris Georgiev, šéf Google Cloud pro střední a východní Evropu.

Obrovský zájem o nástroje umělé inteligence i mezi laickou veřejností odstartovala společnost Open AI, která koncem roku 2022 zpřístupnila zdarma svoji chatovací aplikaci ChatGPT. Světoví technologičtí lídři se následně začali předhánět v tom, kdo přinese na trh uživatelsky nejpřívětivější a současně nejvýkonnější jazykový model. Kromě OpenAI se postupně se svými softwary představily také další firmy: Microsoft s Copilotem, Anthropic s Claudem, Google s Gemini a v poslední době i Apple s Apple Intelligence.

„AI mění svět a Google byl u jejího zrodu, kdy na nástrojích umělé inteligence pracujeme již více než deset let. Tato vášeň pro technologie nám dala velký náskok ve vývoji. Před šesti měsíci jsme spustili Gemini. Každý jazykový model je ovšem jen tak dobrý jako data, se kterými pracuje. I proto jsme naši AI přidali i do našeho internetového vyhledávače a umožnili jsme to i třetím stranám,“ řekl v další části úvodní prezentace Tara Brady, generální ředitel Google Cloud pro Evropu, Střední východ a Afriku.

Podle Bradyho je kvůli této otevřenosti zásadní i kybernetická bezpečnost. „Ve světě, který se tak rychle mění a skýtá nejrůznější výzvy, je bezpečnost naprosto prvořadá, a to jak v soukromém, tak i veřejném prostoru. I proto pomáháme například ukrajinské vládě v ochraně její digitální infrastruktury,“ dodal v narážce na konflikt, který před takřka dvěma a půl lety rozpoutal Putinův režim.

V soukromém sektoru pak patří k předním partnerům Googlu vývojářská společnost Gen Digital, jejíž antivirové programy – Avast, Norton, LifeLock, Avira či AVG – využívá po celém světě na 500 milionů uživatelů. „Vzhledem k tomu, že stále více lidí žije online, je klíčové se této situaci rychle přizpůsobovat. Proto je potřeba neustále inovovat, a to rychle. Cloud nám v tom velmi pomáhá, stejně jako umělá inteligence. I díky těmto technologiím můžeme poskytovat ochranu ještě předtím, než se hrozby vůbec objeví. A efektivněji řešit problémy, které už existují,“ přiblížil posluchačům praxi Vítězslav Šantrůček, ředitel vývoje v Gen Digital.

Hlavním tématem dne ale byla umělá inteligence v kontextu jejího využívání při práci v cloudu, a tedy s daty. O jak důležitý segment byznysu pro Google jde, o tom svědčí i nedávno oznámená spolupráce s americkou konkurenční firmou Oracle. Oba technologické giganty částečně spojily své cloudové služby, když vytvořily platformu, která překlenuje mezeru mezi službami Google Cloud a Oracle Cloud Infrastructure. V praxi to bude výhodné především pro koncové korporátní klienty. Ti totiž budou moci propojovat cloudové technologie a aplikace obou firem s tím, že za přenos dat mezi jejich platformami nebudou hradit poplatky. Služba bude spuštěna nejprve v jedenácti světových regionech, následně se rozšíří i do dalších.

Nahradí AI profesionální tradery?

Podle Bradyho využívá cloudové technologie Googlu až 90 procent všech světových jednorožců, tedy start-upů, jejichž hodnota překročila miliardu dolarů. Jednou z velkých technologických firem v rámci Česka, která vybudovala svůj byznys i díky cloudovým technologiím, je FTMO. Platforma sdružuje několik stovek tisíc amatérských burzovních obchodníků z celého světa, dává jim k dispozici investiční kapitál a pak se s nimi dělí o zisky.

Zájemce se nejprve přihlásí do speciálního kurzu Challenge, který je jakýmsi prvotním a poměrně přísným sítem. Když jím projde, čeká ho ještě následná ověřovací fáze Verification. Tento proces trvá v součtu přibližně čtvrt roku a lidé za něj zaplatí až vyšší desítky tisíc korun. Kdo souborem školení a testování projde, stane se obchodníkem FTMO, který má k dispozici investiční kapitál až 200 tisíc dolarů. Pak má obchodník nárok na 70 procent zisku, nenese žádné ztráty a vrátí se mu i poplatek za úvodní školení.

Mezi roky 2017 a 2020 firma, která vznikla v roce 2015, zvýšila své tržby o více než 39 tisíc procent a v posledních letech vykazovala zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) okolo dvou miliard korun. I proto byla v uplynulých letech zvolena nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě podle společnosti Deloitte (Deloitte Technology Fast 50).

„Před devíti lety jsme s Otakarem (Šuffnerem, spoluzakladatelem FTMO) na VŠE chtěli tradovat. S naším byznys nápadem jsme byli v celé řadě profesionálních investičních společností a bankách, ale tam bylo bez jakýchkoliv dosavadních zkušeností nemožné s něčím takovým prorazit. Tyto firmy nám říkaly, že to nejde. Začali jsme tedy naše investiční analýzy dělat manuálně v excelových tabulkách a wordpressových dokumentech. Když máte pět uživatelů, tak to jde, pokud jich ale máte přes 200 tisíc, je to už nemožné a právě v tu chvíli jsme velmi ocenili možnost pracovat s Googlem, který nám díky svým technologiím a později i cloudu umožnil věci škálovat a růst do mnohem větších rozměrů,“ říká Marek Vašíček, spoluzakladatel a hlavní technický ředitel FTMO.



První aplikací byl Gmail, dnes už jde o různé nástroje Google ekosystému, včetně technologií založených na bázi umělé inteligence. Vašíček si ovšem nemyslí, že by AI plně nahradila obchodníky a analytiky. „Podle mě nic jako AI trading bot nevznikne. Alespoň ne do té míry, že by plně nahradil obchodníky a analytiky. Spíš bude jejich pomocníkem. Začínající obchodník si díky AI bude moci vytvořit nějakou základní analýzu rychleji a pohodlněji, pokročilejší analýzy, které musí zpracovávat zkušení profesionálové, budou dělat stále lidé. Ale AI jim pomůže být efektivnější, pomůže jim ty jejich schopnosti a dovednosti posunout na další úroveň,“ říká český miliardář.

Špičku od průměru odděluje práce s daty

Mezi firmy využívající cloudové technologie Googlu patří například i jeden ze tří českých jednorožců – Rohlik Group. Jeho zakladatel a generální ředitel Tomáš Čupr vidí primární přínos AI v cloudu a v tom, že dokáže odemykat potenciál dat napříč celou firmou.

„AI bude buzzword dalších deset let, ale opravdu velké společnosti nebudou tvořeny čistě jen na technologiích umělé inteligence. Bude to o základech, na kterých byla společnost původně vybudována,“ uvedl Čupr v panelu, během kterého diskutoval s Pavlem Doležalem, spoluzakladatelem a generálním ředitelem firmy Keboola. Ta pomáhá podnikům v optimalizaci, třídění a správě jejich interních dat.

Podle Doležala bude do budoucna o rozdílu mezi průměrnou a špičkovou společností s velkými zisky rozhodovat to, jakým způsobem bude taková společnost schopna využívat svoje data pro rozhodování. A to nejen v klíčových otázkách strategie, ale i běžných každodenních operacích.

„Rozdíl v technologické vyspělosti mezi firmami se snižuje, přístup k různým špičkovým nástrojům má stále více podniků. Jde tedy o to, jak tyto technologie využijí a jak dokážou vytěžit svá data. Jsou to právě denní rutinní rozhodnutí zautomatizovaná na základě správné práce s kvalitně očištěnými daty, která rozhodují a budou rozhodovat. V celém fungování firmy jsou to třeba dvě procenta, ale ta jsou onou dělicí čárou mezi výjimečností a průměrem. A v tom nám samozřejmě pomáhá a bude pomáhat AI,“ říká Čupr. V Rohlíku takto automatizovaných obchodních rozhodnutí denně proběhne okolo tisíce.

Podle Čupra je také důležité škálovat a přenášet odpovědnost napříč celou firmou. „Jde o to, poskytnout přístup k datům ve firmě v nějaké použitelné formě všem zaměstnancům a lidem, kteří dělají rozhodnutí. Pokud mají přístup k databázi, vědí, co se ve firmě děje, a dokážou pochopit, kam směřuje. Nevidím důvod, proč nemotivovat pracovníky i na nižších pozicích, aby mohli dělat na datech založená obchodní rozhodnutí. I díky tomuto mindsetu jsme v pěti světových zemích.“