Rychlejší expanze po střední a východní Evropě, stejně jako po Německu, Rakousku a Švýcarsku. To je cílem investice ve výši 170 milionů dolarů (3,9 miliardy korun), kterou internetový prodejce potravin Rohlík Group dostal od skupiny investorů. V jejím čele je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), následovaná fondy Index Ventures, Quadrille a TCF Capital a belgickou rodinnou investiční společností Sofina. Většina z nich už do Rohlíku investovala v dřívějších kolech financování. Nyní je doplnil také růstový kapitál od Evropské investiční banky (EIB) v rámci iniciativy Scale-Up.

Rohlíku jde o rozvoj na klíčových trzích, na nichž chce do roku 2030 zavést své služby v nejméně 15 dalších městech.

Společnost se podle dřívějších vyjádření zakladatele a většinového majitele Tomáše Čupra dostala do rychlého a udržitelného růstu a v části míst, kde funguje, je v provozním zisku. To se vedle Prahy a Budapešti týká i Mnichova. Nyní doručuje více než milion objednávek měsíčně a v roce 2023 obsloužila více než 800 tisíc zákazníků v Česku, Maďarsku, Rakousku a Německu.

„V celé Evropě je obrovská poptávka po online prodeji potravin doručovaných rychle a spolehlivě bez kompromisů na kvalitě. Nevidíme to jako krátkodobý fenomén, ale jako dlouhodobou příležitost, na které můžeme postavit vedoucí tržní nabídku,“ uvedl Čupr.

Podle jeho slov jsou klíčem k růstu i ziskovosti nasazení moderních technologií – jak v softwaru (umělá inteligence, strojové učení), tak hardwaru (robotizace skladů) – a také „posedlost zákaznickým servisem“. „Toto financování nám umožní urychlit náš růst a nastavit standard v oblasti online prodeje a doručování potravin po celé Evropě,“ dodal Čupr.

Tamás Nagy, ředitel investic do vlastního kapitálu v EBRD, v tiskové zprávě zdůraznil, že investice do Rohlíku není náhodná. „Poprvé jsme se spojili s Rohlíkem před třemi lety a neustále nás ohromuje schopnost managementu realizovat své plány a investovat do vlastní technologie, automatizace a rostoucího využití umělé inteligence napříč všemi procesy. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme podporovat růst a expanzní plány v nadcházejících letech,“ podotkl Nagy.