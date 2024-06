Myslím, že Adamu Černému by se líbila ironická poznámka, že o sobě díky němu můžu říct, že já a Karel Čapek jsme pracovali v Lidových novinách na Národní třídě. V roce 1991 mi Adam jako čerstvému studentovi a uchazeči o první zkušenosti práce v zahraniční rubrice nabídl to nejdůležitější - šanci a trpělivost. Proto na něj nikdy nezapomenu, i když nás všechny v sobotu opustil a svými vtipy a ironickými poznámkami bude bavit všechny nahoře.

Sám jsem později aplikoval jeho první radu, kterou jsem dostal, na další generaci uchazečů o práci v zahraniční rubrice Hospodářských novin: všechny zprávy se daji zkrátit na jednu větu a ne všechny věty/zprávy musíme do novin dávat. Jinými slovy, je potřeba umět nejen česky, ale také vybírat to nejdůležitější.

S Adamem jsme se během mé novinářské kariéry protínali v různých médiích včetně Hospodářských novin, kde působil dlouhá léta jako komentátor. Měli jsme tudíž spoustu příležitostí probírat domácí i světové události. Na mysl mi vytanula třeba jeho další rada týkající se evropské politiky: je potřeba číst, co píšou německé noviny o Francii a francouzské o Německu. Nedarují si nic a pozorně se sledují, takže se člověk hodně dozví.

Znali jsme se tak dlouho, že ačkoli generačně daleko od sebe, sledovali jsme vzájemně růst, studium a kariéru svých dětí. Bohužel už se nedozvím jeho názor na to, když se dítě v dnešní době rozhodne být stejně jako jeho otec novinář. Právě proto, že to byl přesně Adamův případ. Tedy vydal se tímto směrem poté, co seznal, že kariéra rockera v Československu osmdesátých let minulého století není úplně nejslibnější.

Ve Svobodném slově nemusel dělat tolik kompromisů jako jiní novináři té doby v jiných médiích a bylo jen přirozené, že stál u obnovy Lidových novin a v čase jejich hvězdného období si našel čas na nás, studentíky se zájmem o mezinárodní politiku.

Znát ho mohou i posluchači Českého rozhlasu nebo diváci České televize. I když tam se krotil ve své všudypřítomné ironii, kterou jsme znali z redakčních porad a dýchanků. Dokonce mohl člověk nabýt dojmu, že Adam je suchar.

Trochu stranou pak zůstala jeho kariéra v Syndikátu novinářů, který dlouhá léta vedl ve víře, že čeští novináři překonají ze socialismu zděděný odpor k organizovanosti a budou hájit své stavovské zájmy.

Adam Černý nebyl novinářskou hvězdou v tom dnešním slova smyslu a třeba sociální sítě mu zůstaly cizí. Přesto to byl člověk s obrovským přehledem a neuvěřitelnou schopností číst mezi řádky v tématech týkajících se domácí i evropské politiky. Česká novinářská obec v něm ztrácí jednoho z nejzkušenějšich znalců mezinárodního dění a nejvtipnějšich glosatorů všehomíra.