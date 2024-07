Slušela by nám větší odvaha. I ve své bublině vnímám, že odhodlání říct si o vyšší plat je skutečně poměrně nízké,“ říká ekonom Daniel Münich. Jako problém vidí i zkostnatělost pracovního trhu. Češi málo mění zaměstnání, přitom právě při změnách práce dochází k nejvýraznějšímu zvyšování platů.

„Je potřeba, aby platy ve státní sféře držely krok s vývojem mezd v té soukromé,“ tvrdí ekonom Münich. V posledních letech veřejné platy výrazně zaostávaly, přičemž podle odborníka nejsou primárním problémem samotné nízké mzdy, ale odcházení zaměstnanců v jejich důsledku. „Držet platy na současné úrovni při poměrně dynamickém růstu mezd v soukromém sektoru není ani střednědobě udržitelné. Ti dobří lidé utečou,“ doplňuje.

Premiér Petr Fiala v reakci na jednání tripartity o navyšování platů státních zaměstnanců zopakoval, že vláda musí dostat veřejné finance opět do formy. Dle ekonoma Daniela Münicha je ale plošná konsolidace nefunkční. „Není to pouze o tom, jestli chceme nebo nechceme dát. Jde o to, jestli chceme mít funkční stát. Před tímto dilematem vláda stojí,“ říká ekonom.

Česko přepisuje učebnice, tvrdí ekonom. Díky tomu si teď můžete říct o vyšší plat

Ruku v ruce s navyšováním platů ve státním sektoru by měla jít také systémová restrukturalizace, úspory a vyšší efektivita. Na ministerstvech ale k výraznějšímu poklesu počtu zaměstnanců nedošlo. „Ono je těžké šetřit, když se neudělala opatření na zvýšení efektivity fungování státu,“ tvrdí Münich.