Ministerstvo financí rozeslalo první návrh státního rozpočtu na příští rok ostatním resortům, nyní ale jeho podobu zveřejňovat nechce. Ministerstva se k návrhu vyjádří do konce července, finální návrh poté ministerstvo financí zveřejní do konce srpna. Na síti X to ve čtvrtek napsal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ministerstvo financí podle zákona musí první návrh rozpočtových kapitol rozeslat ostatním resortům do konce června, v minulosti ho obvykle i zveřejňovalo.

„Ministerstva samozřejmě dostala pracovní návrhy rozpočtů, které položkově rozpracované vrátí do konce července. Do konce srpna pak ministerstvo financí zveřejní finální návrh rozpočtu 2025 a odešle ho vládě. Jeho příprava probíhá standardně a v souladu se zákonem,“ uvedl Stanjura.

Skutečnost, že ministerstvo první návrh rozpočtu letos nezveřejnilo, kritizovali bývalí ministři financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a Alena Schillerová (ANO). Vůči Schillerové se dnes Stanjura vymezil. „Proč nechci rozpočet zveřejnit dřív, než musím? Kvůli takovým, jako jste vy, která se škodolibě třese na každou šanci vystrašit co nejvíc lidí, na co určitě nebudou peníze. Naše vláda raději rozpočet projedná interně a shodne se na něm jako celek. Bez PR divadel, kdy si k vám chodili ministři s kloboukem a vy jste vždy senzačně vytáhla nějakou tu miliardu ze šuplíku,“ uvedl.

Při předchozí vládě hnutí ANO přicházeli v letních měsících jednotliví ministři na ministerstvo financí jednat o úpravě rozpočtu svých kapitol. Současný kabinet od toho upustil, rozpočet projednává celá vláda kolektivně. Stanjura už dříve uvedl, že jednotliví ministři musí zdůvodnit své rozpočtové požadavky a vysvětlit, z jakého zdroje je možné případné zvýšení výdajů pokrýt.

Podle rozpočtové strategie zveřejněné v dubnu by příští rok měl rozpočtový schodek klesnout na 235 miliard korun z letošních plánovaných 252 miliard korun. Loni byl deficit 288,5 miliardy korun, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Ve větším schodku skončily státní finance pouze v letech 2020 až 2022.