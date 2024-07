Evropská unie zavádí předběžná cla až 37,6 procenta na dovoz čínských elektromobilů, uvedla ve čtvrtek Evropská komise (EK). Cla budou platit od pátku 5. července. Automobilky, které s EK spolupracují na vyšetřování dopadu subvencí čínské vlády, budou platit méně. EK již dříve uvedla, že půjde o dodatečná cla vybíraná navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu. V posledních týdnech komise ještě jednala s čínskými úřady, ale žádného zásadního průlomu nedosáhla. Čínské ministerstvo obchodu ve čtvrtek vyjádřilo naději, že se v příštích čtyřech měsících podaří dosáhnout dohody. Německá automobilka Volkswagen cla kritizovala a varovala, že evropský automobilový průmysl neposílí.

Komise zkoumala, do jaké míry subvence čínské vlády narušují při dovozu elektromobilů unijní trh. Stanovila individuální cla, která budou v případě čínské automobilky BYD činit 17,4 procenta, u automobilky Geely 19,9 procenta a u automobilky SAIC pak 37,6 procenta.

Ostatní výrobci elektroaut v Číně, kteří spolupracovali při vyšetřování, podléhají clu 20,8 procenta. Clo pro ostatní nespolupracující společnosti je 37,6 procenta. „Ve srovnání se sazbami zveřejněnými 12. června byla prozatímní cla upravena mírně dolů na základě připomínek k přesnosti výpočtů předložených zúčastněnými stranami,“ uvedla Evropská komise.

„Dnes, devět měsíců po zahájení antisubvenčního řízení, uvalila Evropská komise prozatímní vyrovnávací cla na dovoz bateriových elektromobilů (BEV) z Číny. Na základě vyšetřování dospěla komise k závěru, že hodnotový řetězec BEV v Číně těží z nespravedlivých dotací, které pro výrobce BEV v EU představují hrozbu hospodářské újmy,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy. „Tato prozatímní cla budou platná od 5. července po dobu nejvýše čtyř měsíců. V tomto časovém rámci musí být přijato konečné rozhodnutí o konečných clech prostřednictvím hlasování členských států EU,“ dodala EK. Následně by podle ní přijatá cla platila pět let.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu uvedl, že do dneška se konalo množství konzultací na technické úrovni mezi Čínou a EU. „Stále máme čtyřměsíční okno před arbitráží a doufáme, že evropská a čínská strana se posunou stejným směrem, prokážou upřímnost a konzultační proces se díky tomu co nejdříve pohne kupředu,“ řekl mluvčí na tiskové konferenci.

Mluvčí dodal, že Čína odmítá, že by nespravedlivě dotovala své výrobce elektromobilů. Připomněl také, že řada členských států aktuální protisubvenční opatření odmítá. „Čína doufá, že EU vyslyší výzvy členských států a povede konzultace racionálně a pragmaticky a vyhne se vyrovnávacím opatřením, která by poškodila vzájemnou spolupráci a společný rozvoj automobilového průmyslu v Číně a EU,“ uvedl.

Podle dřívější analýzy Reuters by případná čínská odveta dopadla především na firmy Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche a Ferrari. Peking také v červnu zahájil vyšetřování možného dumpingu ze strany dovozců vepřového z EU. Podle Reuters jde pravděpodobně o jednu z možných odvet proti clům na elektromobily. Už v lednu Čína zahájila vyšetřování dovozců brandy z EU, i zde se hovořilo o možné souvislosti se cly na elektromobily.

Jak již dříve informovaly světové agentury, automobilky se v důsledku zavedení cel připravují na nové náklady v řádu miliard dolarů. Podle analytiků by takové opatření mohlo zpomalit jejich evropskou expanzi.

„Načasování rozhodnutí Evropské komise škodí současné slabé poptávce po elektroautech v Německu a Evropě. Negativní dopady tohoto rozhodnutí převažují nad jakýmkoli přínosem pro evropský a zejména německý automobilový průmysl,“ citovala agentura Reuters mluvčího největšího evropského výrobce automobilů Volkswagen.

O zavedení prozatímních cel budou v příštích dvou dnech hlasovat jednotlivé členské státy písemně, a to prostou většinou. Toto hlasování nicméně není právně závazné, má jen poradní funkci. Mezitím budou i nadále probíhat debaty s čínskou vládou, ale i diskuse s jednotlivými státy nynější sedmadvacítky.

O konečných clech pak budou státy hlasovat v říjnu, kdy EK uzavře vyšetřování. Jejich zavedení by mohlo být zablokováno jen v případě, že by proti nim hlasovala takzvaná kvalifikovaná většina, tedy nejméně 15 zemí, které představují 65 procent obyvatel EU. Francie, Itálie a Španělsko, tedy země, ve kterých žije celkem 40 procent obyvatel EU, se již dříve nechaly slyšet, že by cla podpořily. Česko podle informací ČTK zatím o této otázce jedná.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová již dříve uvedla, že ceny čínských elektromobilů jsou v důsledku státních subvencí zhruba o 20 procent nižší než u modelů vyrobených v EU. Hrozí proto podle ní, že čínské elektromobily zaplaví trh.

Von der Leyenová oznámila zahájení vyšetřování loni 13. září během svého projevu o stavu Evropské unie. Podle EK rozhodnutí vycházelo z rostoucích obav z překotného vývozu levných elektromobilů z Číny do EU. Komise uvedla, že „umožňuje všem dotčeným stranám, včetně čínské vlády a vývozců, předložit své připomínky, důkazy a argumenty“.