Americký výrobce letadel Boeing přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě dvou smrtelných nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti, napsala v pondělí agentura AP. V rámci dohody Boeing zaplatí pokutu ve výši 243,6 milionu dolarů (5,6 miliardy korun). Firma se také zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Smlouvu musí ještě schválit soud.

Boeing podle amerických úřadů porušil dohodu z roku 2021, díky které se vyhnul stíhání za to, že zatajoval informace ohledně vývoje letounů 737 MAX před Federálním úřadem pro letectví (FAA). Firma totiž nezavedla některá slíbená opatření pro prevenci a detekci podvodů ve firmě. Porušení dohody Boeing odmítá. Součástí dohody bylo i vyrovnání ve výši 2,5 miliardy dolarů (zhruba 57 miliard Kč).

Po porušení dohody americké ministerstvo spravedlnosti nabídlo na konci června firmě Boeing mimosoudní uznání viny. Firma měla čas na rozmyšlenou do konce minulého týdne. Pokud by na dohodu nepřistoupila, tak by čelila soudu za podvod.

V rámci nové dohody se Boeing podle agentury Reuters zavázal v průběhu tří let investovat 455 milionů dolarů do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Dohlížet na investice bude nestranný orgán. Vedoucí manažeři firmy by se měli setkat také s příbuznými obětí obou nehod.

Celkem při obou haváriích v letech 2018 a 2019 zahynulo 346 lidí. Za nehodami letounů 737 MAX 8 indonéské společnosti Lion Air a aerolinek Ethiopian Airlines stály problémy s asistenčním softwarem. Systém nazvaný MCAS měl pilotům pomáhat letadlo ovládat. V obou případech je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení. Od druhého pádu v březnu 2019 model nesměl 20 měsíců létat.