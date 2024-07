Britská značka luxusního zboží Burberry s okamžitou platností uvolnila z funkce generálního ředitele Jonathana Akeroyda (57), který tento post zastával dva roky. Na jeho místo byl jmenován Joshua Schulman (52), bývalý šéf značky Michael Kors. Společnost předtím varovala před dalším vývojem zisku a zrušila dividendu, což v pondělí snížilo cenu akcií zhruba o 17 procent na nejnižší úroveň za více než deset let, uvedla agentura Reuters.

Zpomalení v sektoru luxusního zboží zasáhlo Burberry více než konkurenční značky. Zpomalení přišlo v době, kdy se značka působící na trhu 168 let začala snažit o zlepšení hospodaření zaměřením na luxusnější segment trhu. Zákazníky ale většinou příliš neoslovila změna stylu, jejímž cílem bylo rozšířit se mimo klasické trenčkoty a doplňky.

Očištěné tržby firmy za 13 týdnů do 29. června klesly o 21 procent. Při současných trendech by firma vykázala za první pololetí provozní ztrátu a nesplnila roční prognózu zisku. To firmu přimělo zrušit letošní výplatu dividendy a investovat do růstu.

Akcie Burberry si v posledních letech vedou nejhůře ze značek luxusního zboží. Nyní se obchodují na nejnižších úrovních od června 2010. Jen za poslední rok se hodnota firmy propadla o více než 65 procent na 2,64 miliardy liber (asi 80 miliard korun).

Schulman se stane čtvrtým generálním ředitelem Burberry za posledních deset let. V letech 2021 a 2022 byl generálním ředitelem americké značky Michael Kors. Předtím byl šéfem a prezidentem značky Coach. Firma dodala, že nový ředitel neopustí snahu posunout společnost do vyššího segmentu luxusu.

Za posledních deset let se v Burberry také vystřídali tři návrháři. Riccarda Tischiho, který odešel po necelých pěti letech, nahradil v roce 2022 Daniel Lee. Ten ve funkci zůstává.

Burberry prodává širokou škálu produktů, včetně pánského a dámského oblečení, kabelek, obuvi a parfémů. Firma vznikla v roce 1856 a pověst si vydobyla především díky šátkům a kabátům a typickému vzoru béžovo-červeno-černé kostky.