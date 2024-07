Když před necelými osmi lety kupoval holding EPH Daniela Křetínského spolu s PPF Investments hnědouhelné elektrárny a doly v Lužici, byly ve ztrátě. Loni německá energetická skupina, mezitím přejmenována na LEAG, vydělala vlastníkům rekordních 2,4 miliardy eur, tedy přes 60 miliard korun. Podle šéfa LEAG Thorstena Kramera je ziskovost společnosti přímo závislá na tržních cenách elektřiny, které byly v posledních dvou letech hodně vysoké a LEAG je dokáže jen stěží ovlivnit.

Nemenší roli však hraje i schopnost přizpůsobit výrobu aktuální situaci na trhu. Když svítí slunce, fouká vítr a ceny kvůli nadprodukci padají k nule a občas i do minusu, snižuje LEAG výkon svých uhelných zdrojů a místo toho sám nakupuje levnou, zelenou elektřinu. Jen tak mohou konvenční elektrárny zůstat ziskové, míní šéf skupiny, v níž má nyní Křetínský s dalšími partnery 70 a PPF 30 procent.

Jeden z největších producentů elektřiny v Německu na rozdíl od českých uhelných firem zatím neuvažuje, že by s uhlím skončil už před rokem 2030 nebo krátce poté. Naopak zdroje i doly chce uchovat v provozu až do roku 2038, kdy jejich konec nařizuje německý zákon. Zároveň však plánuje masivní investice do obnovitelné energetiky. Do řady zelených projektů zastřešených pod názvem GigawattFactory plánuje do konce desetiletí investovat zhruba čtvrt bilionu korun.

Díky zeleným ambicím se uhelné společnosti znovu otevřel přístup k penězům. „To je pro nás nová situace, protože ještě před dvěma lety neměla LEAG k bankám téměř žádný přístup,“ říká Kramer v rozhovoru pro HN.

Když EPH spolu s PPF Investments kupovaly německé doly od švédského Vattenfallu, tak jsem v regionu zaznamenal velkou skepsi až předsudky vůči investorům z Česka. Mluvilo se o oligarších, kteří doly zavřou a lidi propustí. Jakou pověst má EPH a LEAG v regionu dnes?

Je pochopitelné, že se objevují výhrady, když velkou, strukturálně významnou společnost převezme zahraniční investor a zaměstnanci přesně nevědí, co mohou očekávat. Mám však dojem, že EPH má v regionu dobrou pověst. Co není příliš známo, je skutečnost, že od převzetí v roce 2016 si vlastník nikdy nevyplatil dividendu. Zisky zůstávají v regionu a byly investovány do našeho budoucího podnikání, a tedy do strukturální transformace Lužice. To znamená, že plánované investice v celkové výši zhruba 10 miliard eur do roku 2030 budou financovány z našeho vlastního cash flow a podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů. Cíl je ambiciózní. Do roku 2030 připojíme do sítě sedm gigawattů obnovitelného výkonu, a do roku 2040 tento výkon dokonce zdvojnásobíme.

