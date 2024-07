Americký výrobce čipů onsemi, který působí i v ČR, uzavřel víceletou smlouvu s automobilovou skupinou Volkswagen (VW) na dodávky polovodičových modulů pro elektromobily. Onsemi, která nedávno oznámila rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm, se stane hlavním dodavatelem kompletního výkonového systému do trakčních střídačů pro vozy nové generace německého koncernu, pod který patří i Škoda Auto. Dohodu firmy oznámily ve společné tiskové zprávě.

Spolupráce má přinést technologický pokrok v elektromobilech, protože polovodiče společnosti onsemi na bázi karbidu křemíku umožňují vyšší výkon, snižují energetické ztráty a zvyšují dojezd automobilů na elektrický pohon, uvedly firmy.

Volkswagen Group bude rovněž profitovat z toho, že se onsemi chystá investovat do rozšíření výroby z karbidu křemíku v České republice. Záměrem v červnu oznámené investice dvou miliard USD je vybudování závodu, který na území Evropy zajistí kompletní výrobu výkonového systému do trakčních střídačů. Zkrácení vzdáleností posílí dodavatelský řetězec německého koncernu, usnadní logistiku a umožní rychlejší začlenění karbidových komponent do výroby elektromobilů.

Expanze společnosti onsemi v České republice bude znamenat posílení dodavatelského řetězce a urychlení integrace inovativních řešení do výrobního procesu společnosti VW. Podle zástupců automobilky přesvědčila onsemi výraznou vertikální integrací dodavatelského řetězce od zpracování suroviny až po montáž systému.

„Kromě vertikální integrace disponuje onsemi odolným dodavatelským řetězcem, kdy je výroba polovodičových komponent zajištěna na různých místech v Asii, Evropě a Spojených státech. Navíc nám onsemi bude dodávat vždy ty nejmodernější technologie na bázi karbidu křemíku, abychom zůstávali konkurenceschopní,“ uvedl senior viceprezident skupiny VW pro nákup pohonných jednotek Till von Bothmer. Spolupráci s onsemi přímo na vývoji polovodičových jednotek již dříve oznámila Škoda Auto.

Integrovaný modul na bázi karbidu křemíku je díky škálovatelnosti použitelný v trakčních střídačích o vysokém i nízkém výkonu, a najde tak uplatnění v různých vozidlech všech kategorií. To umožní mimo jiné výrazné snížení výrobních nákladů. „Díky systému, který zahrnuje celou výkonovou montážní podskupinu, nabízíme Volkswagen Group kompletní řešení v podobě jediné, zjednodušené modulární a škálovatelné platformy, která maximalizuje účinnost a výkonnost napříč jejich portfoliem vozidel,“ uvedl generální ředitel onsemi Hassane El-Khoury.

Onsemi byla založena v roce 1999, celosvětově má více než 33 000 zaměstnanců. Její tržby loni přesáhly osm miliard dolarů (asi 185 miliard korun), čistý zisk byl přes dvě miliardy (asi 47 miliard korun). V Česku působí od roku 2003 jako ON Semiconductor Czech Republic, která vznikla fúzí společností Tesla Sezam a Terosil. Hlavní výrobní závod onsemi v ČR je v Rožnově pod Radhoštěm.