Skupina Moravia Steel Tomáše Chrenka má zájem o převzetí takzvané druhovýroby ve firmě Liberty Ostrava a podstatné části pracovních míst. Představitelé společnosti o svých strategických plánech ve čtvrtek obeznámili ministry české vlády. Pokud by insolvenční správce přijal návrh Moravia Steel na odkoupení části Liberty Ostrava, zaměstnanci v těchto provozech – ve válcovnách, kde pracuje asi 2000 lidí, a rourovně s 800 zaměstnanci – by se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mohli vrátit do práce zhruba měsíc poté.

Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka už v prohlášení apelovala na zaměstnance Liberty, aby zatím nepodávali výpovědi. „Chápeme, v jak těžké situaci se zaměstnanci Liberty Ostrava nacházejí, ale s ohledem na jejich odbornost je jejich setrvání v současné chvíli klíčové,“ uvedl Tomáš Heide, generální ředitel Třineckých železáren, které patří mezi klíčové podniky Moravia Steel.

Podle Stanjury jsou i strategické plány pro prvovýrobu, kterou v Liberty Ostrava představuje produkce železa ve vysoké peci, ocelárna a výroba metalurgického koksu. Celkem v hutní společnosti, která je v úpadku, pracuje kolem 5000 lidí.

Mluvčí skupiny Petra Macková Jurásková uvedla, že představitelé společnosti ministry seznámili s plánem budoucího využití areálu nynější prvovýroby ostravské huti, který zohledňuje silné potenciální synergické efekty mezi oběma podniky. Třinecké železárny v současné době pracují na rozsáhlém dekarbonizačním projektu, který má zachovat výrobu kvalitní a zelené oceli.

Podle Stanjury podá Moravia Steel v nejbližší době insolvenčnímu správci Liberty Ostrava návrh na odkoupení druhovýroby huti. Součástí návrhu bude způsob financování provozu, zajištění vstupních surovin i to, kolik zaměstnanců by mohlo v provozu dále působit, řekl ministr. Stanjura zdůraznil, že o postupu nebude rozhodovat kabinet, řešení má na starosti insolvenční správce.

Na jednání byli také ministři práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a průmyslu Jozef Síkela (STAN). Podle Jurečky může nabídka firmy, pokud se přijme, dát „významnému počtu lidí“ šanci pracovat dál ve svém oboru. Síkela by upřednostnil strategické řešení s dlouhodobější perspektivou pro zaměstnance i český průmysl.

Ve střednědobém horizontu je podle Stanjury důležitá možnost udržení výroby takzvané zelené oceli v Česku. Při tom se používá nová technologie elektrických obloukových pecí, současné vysoké pece v Liberty by se tak už nespustily. Stanjura řekl, že vláda už v minulosti uzavřela memorandum s Třineckými železárnami o podpoře této technologie, nyní by se memorandum mohlo rozšířit i na provoz v Liberty. Podobným směrem se podle ministra ubírají i další členské státy EU, Česko by si ale v unii muselo vyjednat pravidla pro poskytnutí veřejné podpory.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z asi 5000 zaměstnanců.