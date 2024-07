Rakouská bankovní skupina Raiffeisen Bank International (RBI) razantněji omezí činnost na ruském trhu, aby vyhověla požadavkům Evropské centrální banky (ECB). Uvedla to v úterní pololetní zprávě o finančních výsledcích. Konsolidovaný zisk banka v první polovině roku meziročně zvýšila o sedm procent na 1,32 miliardy eur (31,4 miliardy Kč). Zisk bez Ruska a Běloruska se zvýšil meziročně o 21 procent na 604 milionů eur (15,4 miliardy Kč).

Agentura Reuters připomněla, že i když RBI v Rusku v prvním pololetí vygenerovala polovinu svého celosvětového zisku, nemá ho v důsledku sankcí ze země jak vyvést.

„Obchodní operace v Rusku výrazně omezujeme. Od začátku války se objem úvěrových obchodů snížil téměř o 60 procent,“ uvádí RBI ve zprávě. Banka také omezila platební služby v Rusku.

„Raiffeisenbank Rusko podniká kroky k dalšímu snížení vkladů klientů. RBI v souladu s požadavky ECB ještě více a razantněji omezí činnost společnosti Raiffeisenbank Rusko. První důsledky pro klienty, jako je omezení plateb, se už projevily. Další kroky budou následovat,“ dodala banka.

RBI v únoru oznámila, že je v pokročilé fázi jednání o prodeji svého téměř 88procentního podílu v běloruské Priorbank se skupinou Soven 1 Holding Limited ze Spojených arabských emirátů. V aktuální zprávě RBI tuto informaci jen zopakovala s tím, že by prodej znamenal odchod z běloruského trhu.

Od konce února 2022, kdy Moskva zahájila vojenskou invazi na Ukrajinu, západní státy postupně uvalily řadu sankcí na Rusko, ale i na Bělorusko, které se do války přímo nezapojilo, ale od začátku bojů Moskvě poskytovalo své území i vzdušný prostor.

Banky z eurozóny od začátku invaze snížily expozici vůči Rusku o více než polovinu. Kritice čelí zejména RBI, která zisky z podnikání v Rusku výrazně zvyšovala.

ECB v červnu rakouské bance nařídila do dvou let o dvě třetiny snížit objem úvěrového portfolia své ruské součásti. Washington už dříve banku varoval, že by jí mohl být kvůli obchodování s Ruskem omezen přístup do amerického finančního systému.

Rakouská RBI je nadnárodní bankovní skupina, která na jednotlivých trzích podniká prostřednictvím dceřiných společností. Například v Rusku jde o ZAO Raiffeisenbank, v Česku o Raiffeisenbank a.s., na Slovensku o Tatra banku.