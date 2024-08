Americká internetová společnost Meta Platforms ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 73 procent na 13,5 miliardy dolarů (zhruba 317 miliard Kč). Oznámila to ve středu firma. Její tržby vzrostly o 22 procent na 39,1 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali na 38,3 miliardy dolarů.

Společnost Meta, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, rovněž zveřejnila příznivý odhad tržeb pro třetí čtvrtletí. Firma předpokládá, že její tržby se budou ve třetím čtvrtletí pohybovat v rozmezí od 38,5 do 41 miliard dolarů. Akcie podniku po zveřejnění výsledkové zprávy posílily a připisovaly si kolem pěti procent.

„Meta Platforms má za sebou skvělé druhé čtvrtletí,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. „Velmi pozitivně překvapila trhy na úrovni tržeb i čistého zisku, a to hlavně díky výkonnosti reklamní divize.“

Tržby z reklamy se ve čtvrtletí zvýšily o téměř 22 procent na 38,3 miliardy dolarů. Na celkový tržbách podniku se tak podílely zhruba 98 procenty.

Společnost Meta v poslední době podobně jako další velké technologické podniky výrazně investuje do rozvoje umělé inteligence (AI). Firma dnes předpověděla, že její kapitálové výdaje v celém letošním roce dosáhnou 37 až 40 miliard dolarů. Dříve celoroční kapitálové výdaje odhadovala na 35 až 40 miliard dolarů.

„Investoři zatím o přínosu masivních investic do oblasti AI nepochybují, ale nadále se snaží zjistit, jak dlouho ještě bude muset Meta do této oblasti investovat, než se jí to skutečně finančně vyplatí,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný.