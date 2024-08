Regionální ředitelka Erste Private Banking Kateřina Jánská má na starosti nejmovitější klienty České spořitelny. Do své funkce prošla všemi pozicemi od té nejnižší, juniorní bankéřky, a je to podle ní velká výhoda. Pozoruje, že za patnáct let mezi...

22. 3. 2024 ▪ 7 min. čtení