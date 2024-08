Je to poprvé v tomto volebním období, kdy průzkum některé z respektovaných agentur ukázal, že by se strana bývalého policisty Roberta Šlachty Přísaha dostala do sněmovny. Ve čtvrtek zveřejněný průzkum Medianu Přísaze přisoudil rovných pět procent...

9. 8. 2024 ▪ 5 min. čtení