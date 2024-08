Němečtí exportéři vyvezli v prvním pololetí více zboží do Polska než do Číny. Meziročně se export do Polska v prvních šesti měsících roku zvýšil o 4,6 procenta na 48,4 miliardy eur (1,2 bilionu Kč). Polsko se tak posunulo na čtvrté místo mezi nejdůležitějšími odbytovými trhy pro německý exportní průmysl, zatímco Čína klesla na páté místo. Vyplývá to z analýzy německého Výboru pro východoevropské hospodářské vztahy, což je lobbistická skupina, která se zabývá podporou obchodu mezi Německem a východní Evropou.

Největší evropské ekonomice se tak daří posilovat přítomnost na různých trzích a snižovat závislost na Číně, uvedla agentura Reuters. Hlavní němečtí vývozci v odvětvích, jako je průmyslové zboží a automobily, byli dlouho ekonomickými pilíři země. Spolupodíleli se také na jejím silném obchodním přebytku. Změnit vývozní strategii je ale přimělo nedávné zvýšení napětí mezi Čínou a Západem.

Export z Německa do Číny se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 2,7 procenta na 48,2 miliardy eur, uvádí zpráva, která se opírá o předběžné údaje německého statistického úřadu.

Předsedkyně výboru Cathrina Claasová-Mühlhäuserová řekla, že jde o pozoruhodný úspěch. „Měla by to být pobídka pro novou Evropskou komisi a kandidátské země, aby neprodleně pokračovaly v rozšiřování Evropské unie na východ a jihovýchod,“ řekla agentuře Reuters. Export z Německa do východní Evropy se podle ní v pololetí mírně zvýšil a dosáhl 145 miliard eur. A to za situace, kdy celkový export klesl. Východoevropské země se na německém zahraničním obchodu podílejí téměř 19 procenty. Staly se tak pilířem německé exportně orientované ekonomiky, uvedla Claasová-Mühlhäuserová.

Hlavním exportním trhem pro Německo zůstaly v prvních šesti měsících roku Spojené státy. Následovala je Francie a Nizozemsko. Vývoz do České republiky se v tomto období podle statistiků meziročně snížil o 4,1 procenta. Loni Německo do České republiky vyvezlo zboží za 54 miliard eur, Česko tak bylo co do exportu jeho 12. nejdůležitějším obchodním partnerem.