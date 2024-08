Jediný majitel a zakladatel internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič zvažuje uvedení akcií firmy na burzu. Zmínil se o tom na online placené platformě Patreon s tím, že je to něco, co mu leží v hlavě. Mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová článek na Patreonu označila za průzkum terénu.

„Mé úvahy o IPO Seznam, které z racionálního hlediska také nedává žádný smysl, mohou spadat do stejné kategorie. Vypadá to jako blbost, bolí to, možná budu muset i trochu bojovat, abych to prosadil, ale nakonec to dopadne dobře,“ uvedl Lukačovič. Zmínil také, že pokud by se IPO Seznamu povedlo, byla by firma v daném segmentu sama.

Lukačovič uvedl, že se mu v minulosti povedlo prosadit několik úspěšných nápadů, které nejprve z pohledu klasického tabulkového managementu nedávaly žádný smysl. Zmínil založení Seznam Zpráv nebo nekonečnou domovskou stránku.

Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz loni zvýšila zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Lukačovič Seznam založil v roce 1996. Firma provozuje stejnojmenný vyhledávač Seznam.cz, zpravodajský server Seznam Zprávy, Televizi Seznam, službu Mapy.cz nebo Sbazar, Sreality a Sauto. Nabízí mimo jiné také srovnávač Zboží.cz, Počasí.cz, Prohlížeč nebo video portál Stream.cz.