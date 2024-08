Prodejci letenek si momentálně mohou mnout ruce. Češi si ve velkém začali s předstihem zajišťovat svá místa v letadlech na zimní sezonu a počet rezervací tak meziročně výrazně roste. Největší zájem je přitom o destinace, u nichž cena vzdušné přepravy klesá – jde zejména o oblíbené exotické dovolenkové destinace jihovýchodní Asie jako Thajsko, Filipíny či Bali. Ceny navíc budou podle tuzemských odborníků nadále klesat i třeba u letenek do USA.

Tržby směrem nahoru táhnou zejména podzimní prázdniny. Lidé si na poslední říjnový týden nakoupili o čtvrtinu více letenek než vloni, v týdnu na přelomu listopadu a prosince je počet rezervací přibližně o deset procent vyšší. Čísla vyplývají z dotazování, které uskutečnila ČTK. Například mluvčí vyhledávače letenek Pelikán Katarína Šuchterová uvedla, že zájem o asijské destinace je nyní vyšší než před covidem.

Největší zájem je přitom o asijské turistické ráje. Šuchterová uvedla, že prodej letenek do thajských destinací vzrostl o 40 procent, na Filipíny o 30 procent, na Bali dokonce o 120 procent. V Thajsku a na Bali navíc lidé mohou oproti řadě jiných destinací výrazně ušetřit za ubytování či služby. „V těchto zemích lze nalézt ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelech se snídaní již od 500 korun na osobu a noc. Obě destinace nabízejí pláže a zážitky za zlomek ceny,“ řekla Šuchterová.

Velký zájem o thajské destinace ale zaznamenali i další prodejci letenek, například Student Agency Travel, Letuška.cz či Kiwi.com. Lidé si přes ně častěji kupují také lety na Srí Lanku, na Nový Zéland, do Vietnamu nebo na Zanzibar. Podle manažerky společnosti Lenky Kašické zlevnily letenky do vietnamské Hanoje až o 32 procent, do thajského Krabi o 18 procent a na Zanzibar o osm procent. Ostatní destinace naopak zdražily.

Cestující portálu Letuška.cz pak na podzim a v zimě zamíří do Dubaje, na Mauricius, na Bali nebo do Spojených států. V Kiwi.com zaznamenali vyšší zájem o Japonsko, meziročně počet prodaných letenek na podzim vzrostl o pětinu. Oproti stejnému období v posledním předcovidovém roce 2019 jde dokonce o dvojnásobný počet.

Konkrétně Japonsko je podle šéfa strategických partnerství Pelikána Patrika Vase dostupnější hlavně kvůli slabšímu kurzu jenu. Upozorňuje ale, že „je třeba mít na paměti, že příští rok se v Osace koná světová výstava EXPO, což může ceny opět zvýšit“.

Právě pokles cen letenek je primárním důvodem aktuálně zvýšeného zájmu. Například u Bali prodejce Pelikán zaznamenal oproti letošnímu prvnímu pololetí pokles ceny zhruba o 44 procent: z průměrných 22,5 tisíce korun na 9,9 tisíce.

Podle oslovených odborníků snižuje ceny letů do asijských destinacích – ale například i do Severní Ameriky – silná konkurence na trasách. „Zlepšení obslužnosti a tím i stlačení cen letenek je citelné,“ říká Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. Ve směru do Asie létá nyní z Evropy například China Airlines, Haina Airlines nebo MIAT Mongolian Airlines. Nižší konkurence je podle Trejbala na spojích s Jižní Amerikou, kde by ceny letos naopak měly růst.

Vas mezi další důvody přidává, že ceny tlačí dolů zejména čínské aerolinky, pro které platí omezení na počet letů do USA. „Nadbytečnou kapacitu investují do trhů, kde vidí potenciál z pohledu carga, ale i pasažérů. Obří letiště v Číně mají výborné napojení na celou Asii a čínské aerolinie mohou létat nad Ruskem, což jim šetří čas i peníze na palivo, a to se výrazně odrazí i na cenách letenek,“ říká.

Letenky do evropských destinací se pak podle Trejbala drží na stabilních úrovních a cestující za ně zaplatí spíše nižší jednotky tisíc korun. Podle portálu Kiwi.com se kromě typických zemí jako je Španělsko, Itálie, Řecko či Portugalsko dostalo mezi deset nejprodávanějších i Dánsko anebo Albánie.

Meziročně vyšší zájem o dovolené letos hlásí i tuzemské cestovní kanceláře. U těch největších je dokonce výhled na letošní sezonu tak dobrý, že některé z nich očekávají rekordní rok co do tržeb i zisku.

„Letní sezona je sice stále v plném běhu, ale už teď víme, že loňská čísla budou překonána. Postupně se blížíme k tržbám v objemu deseti miliard korun. I počet přepravených cestujících bude vyšší,“ říká Lucie Hasman, mluvčí Blue Style.

Firma, jejímž většinovým spolumajitelem je tuzemský podnikatel s tuniskými kořeny Imed Jeddai, vloni utržila 8,2 miliardy korun se ziskem EBITDA (před započtením daní, úroků, odpisů a amortizací) 560 milionů korun. Přepravila takřka 450 tisíc klientů, podobná, byť o něco nižší čísla měl i Čedok. Obě cestovky patří mezi pět největších v zemi.

I skupina Der Touristik, do které spadají další dvě přední cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours, očekává úspěšný rok. Podle mluvčího Jana Bezděka jde o tržby pohybující se okolo 19 miliard korun, počet přepravených cestujících by měl dosáhnout asi jednoho milionu.

Éra cestování po pandemii covidu se tak zdá být ještě lepší než před ní. A to i přesto, že Česko má za sebou období, kdy na rozpočty domácností tvrdě dopadala dvouciferná inflace. „Češi si stále více chtějí užít kvalitní dovolenou se vším všudy a jednoznačně se vrátili k first minute prodejům. Upřednostňují letecké zájezdy s all inclusive a hlavně kvalitní čtyř- a pětihvězdičkové hotely,“ říká Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku.