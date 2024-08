Má české i americké občanství, roky pracoval pro takové instituce jako americká centrální banka Fed, investiční banka Goldman Sachs či investiční banka Salomon Brothers. „Jsem přesvědčený, že Amerika si povede dobře nehledě na to, kdo z těch dvou vyhraje. Bude to souboj dvou populismů,“ říká Ondřej Jonáš o listopadovém prezidentském souboji mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem. V rozhovoru rozebírá i to, jaký dopad může mít volba na akciové trhy či jestli přijde konečně recese.

Zbývá vám ještě 95 % článku