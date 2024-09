V pondělí náhle zemřel předseda dozorčí rady UniCredit Bank Jiří Kunert, který dříve banku tři desítky let vedl. Bylo mu 71 let. Banka to ČTK sdělila v tiskové zprávě. Doyen české bankovní scény začal svoji kariéru v bance v roce 1976 a bankovnictví zasvětil celý svůj profesní život. Stál také u zrodu České bankovní asociace.

„Ztratili jsme osobnost a bankéře s obrovským srdcem, vynikajícího odborníka, který stál u zrodu tuzemského moderního bankovnictví a který více než tři dekády úspěšně rozvíjel naši UniCredit Bank a její předchůdkyni Živnostenskou banku,“ uvedl jménem představenstva generální ředitel UniCredit Bank Jakub Dusílek. Ten nahradil Kunerta v čele banky v roce 2019. Dozorčí radě bude do doby zvolení nového předsedy předsedat její místopředseda.

Smuteční mše se uskuteční v nejbližším rodinném kruhu. Pietní místo bude zřízeno na centrále UniCredit Bank v Praze.

UniCredit Bank, která patří mezi největší tuzemské banky, činnost zahájila na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku zhruba 700 tisíc klientů.