Neplatící nájemník je noční můrou každého majitele investičního bytu. Přestože ze statistik velkých pronajímatelů vyplývá, že se podíl neplatičů pohybuje mezi dvěma až třemi procenty podle ekonomické situace, je obava ze ztráty příjmu z nájmu velká. I proto majitelé využívají co nejvyšší kauce, aby se alespoň částečně ochránili.

Vysoké kauce zase zatěžují nájemníky. Ti mají vázaných několik desítek tisíc na dlouhé roky. Někteří pak kvůli velké kauci musí oželet vysněný byt.

Záruku za nájemné měl původně nabízet stát v rámci změn nájemního trhu, které měl od poloviny příštího roku přinést zákon o dostupném bydlení. Podle stávajících informací ale není příliš pravděpodobné, že zákon stihne sněmovna projednat před volbami, které se konají na podzim 2025. Rozpočet představený ministerstvem financí na příští rok každopádně s žádnou zárukou za neplatící nájemníky nepočítá.

Od července letošního roku ale přišla s pojištěním nájmu i škod, a to do výše tříměsíční kauce, první komerční pojišťovna. „Vyplácíme nájem od chvíle, co jej přestane nájemník platit, není nutné dokládat, proč neplatí,“ uvedl David Staněk, specialista společnosti CEE Specialty, která zastupuje pojišťovnu HDI Global Specialty. Pohledávka nájemníka za pronajímatelem poté přechází na pojišťovnu, která škodu vymáhá.

