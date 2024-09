Ve Volkswagenu to vře. Bezprecedentní myšlenky vedení automobilového koncernu na uzavření některých z německých závodů rozhněvaly odbory. Ty hrozí na říjen stávkou, pokud s vedením VW nebude řeč. Podle odborů by se stávky mohlo zúčastnit až půl milionu zaměstnanců, což by významně narušilo výrobní plány celé skupiny. Šéf koncernu Oliver Blume čelí tlaku ze všech stran a říká, že Volkswagen prostě musí výrazně škrtat. Podle něj není jiná možnost.

