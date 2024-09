Pokud český student nebo studentka vystuduje školu v zahraničí, narazí doma na problém – aby mu nebo jí diplom v zaměstnání nebo při dalším vzdělávání uznali, potřebuje tzv. nostrifikaci. Ta je nutná jako uznání studia při návratu ze všech zemí světa kromě Slovenska. Studenti tuzemský způsob nostrifikací často kritizují kvůli jeho délce a související byrokracii.

Minimálně části studentů vracejících se ze zahraničí by se však nyní mohlo ulevit. Univerzita Karlova, která je nejstarší a největší vysokou školou u nás, podepsala memoranda o spolupráci s nadacemi The Bakala Foundation a The Kellner Family Foundation. Obě v rámci svých stipendií a grantů na zahraniční univerzity vyslaly už stovky Čechů a Češek. Obsahem dohod je dlouhodobější spolupráce právě v oblasti nostrifikací, což usnadní českým studentům jejich další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

