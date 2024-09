Společnost Arriva bude provozovat motorové rychlíky v českých regionech déle, než se původně myslelo. Ministerstvo dopravy podle zjištění HN plánuje s firmou prodloužit smlouvu výměnou za to, že do starších německých motoráků z 80. let dosadí klimatizaci. Zákulisní informace o přípravě dodatku smlouvy ve čtvrtek potvrdil HN ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál O jaké linky se jedná a na jak dlouho.

A proč je vlastně dobré si ve smlouvách se státem nechat prostor na zlepšení.