Koksárenské baterie v ostravských závodech OKK jsou umístěny na osm metrů vysokých portálech. Tím jsou podle mluvčího společnosti Jindřicha Vaňka unikátní. „Běžně jsou mnohem níže nebo úplně na zemi,“ popisuje Vaněk. U závodu nacházejícího se v těsné blízkosti soutoku řek Odry a Opavy vyvýšená poloha technologie dává smysl. Potvrdilo se to v pondělí, když se v Ostravě protrhla říční hráz a voda v areálu firmy OKK Koksovny patřící do skupiny MTX miliardáře Petra Otavy vystoupala do výše 1,2 metru.

