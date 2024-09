Připomíná to jízdu Škodou Octavií. Vůz je spolehlivý, za všech okolností jede dál, i když to na silnicích místy kodrcá. Už dlouhá léta je to však jen průměr. Motor by potřeboval vyměnit pár součástek, aby udržel krok s dobou a měl nějakou budoucnost. S českým průmyslem je to stejné. Proto musí vymyslet cesty, jak se zbavit vlastní energetické náročnosti i závislosti na drahých energiích. A jak se alespoň částečně odpoutat od těsného spojení s klopýtajícím německým průmyslem.

Obě země v tom nejsou samy. Za svými klíčovými ekonomickými rivaly – USA i Čínou – ztrácí celá Evropa. Shrnuje to nedávno publikovaná zpráva, kterou pro Evropskou komisi zpracoval Mario Draghi. Bývalý prezident Evropské centrální banky a italský expremiér v ní popisuje pomalé skomírání EU, zaostávání, ztrátu produktivity. Navrhuje i řešení: ze slabého růstu se masivně proinvestovat. Podle ní by unie měla ročně investovat dodatečných až 800 miliard eur, tedy zhruba 20 bilionů korun, a využít k tomu i společné evropské dluhopisy. Sedmadvacítka to udělala už během pandemie, ale speciálně Němcům se do takového řešení obvykle moc nechce.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co české průmyslové podniky aktuálně nejvíc trápí.

Na kterých perspektivních oborech může Česko stavět.

Jak se vyhnout deindustrializaci.