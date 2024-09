Anna Kastlová z Nového Kostela na Chebsku říká, že už od dívčích let se potýkala s problémy při výběru oblečení. S výškou 185 centimetrů nezapadala do konfekčních velikostí a najít modely, ve kterých by se cítila elegantně, popisuje jako neustálý...

Firma a Živnostník roku