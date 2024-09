Luxusní dřevěná pera značky Wood Factory mají prezidenti Petr Pavel či Václav Klaus. Pochlubit se s nimi mohou i někteří známí umělci včetně Zdeňka Svěráka. Za jejich výrobou stojí letité přátelství dvou kamarádů z dětství – Filipa Štěpničky a Jakuba Hrubého. Vyrůstali spolu v jednom panelovém domě v Jablonci nad Nisou. Z Filipa se stal systémový inženýr, dobře placený odborník v IT na kybernetickou bezpečnost, z Jakuba technolog v automobilovém průmyslu. Oba ale chtěli něco jiného. Přišli na to, že tím, co je vnitřně naplňuje, je ruční výroba dřevěných per ze vzácných a exotických dřevin, ale i psacích per z různých kovů, i těch drahých. Za svou práci teď získali první místo v soutěži Moneta Živnostník roku 2024 Libereckého kraje, kterou společně s kláním o Volkswagen Firmu roku 2024, vyhlašují Hospodářské noviny.

Pera prodávají jak koncovým zákazníkům, tak firmám, kterým slouží jako dárek pro partnery či zaměstnance. „Každý kousek dřeva opracováváme ručně pouze dlátem, tradičním způsobem, jak se sluší a patří, milimetr po milimetru odebíráme ze surového špalíčku kousky dřeva a dáváme mu jeho budoucí tvar,“ říká Filip Štěpnička, který se teď už věnuje hlavně obchodu. Jeho kamarád a kolega Jakub se zabývá výrobou.

„Musím říct, že firmy na perech nešetří. Objednávají je s cenou od čtyř tisíc korun výš,“ uvádí Štěpnička. Kupují si je pro své vážené klienty a partnery nebo v případě jubileí i pro své zaměstnance. Zakázky od jednotlivých firem jsou v desítkách a někdy i stovkách kusů. „Darované pero u lidí zanechává obrovskou emoci, obzvlášť když na něj vygravírujeme jméno obdarovaného,“ dodává Štěpnička.

Se svými pery by chtěli expandovat do zahraničí, včetně Asie. Tento týden jedou na designovou výstavu do Singapuru. Představit tam chtějí i novinku, své první celokovové pero. Roční obrat mají kolem pěti až šesti milionů korun.

„Jedná se o jedinečný produkt na trhu. Zajímavou, kreativní a inspirativní myšlenku,“ okomentovala vítěze za porotu Pavla Šestáková z Monety Money Bank.

Druhé místo vybojovala bývalá pracovnice finančního úřadu Věra Najbrtová, která se při rodičovské dovolené začala věnovat výrobě dekorativních panenek a už u nich zůstala. „Bronz“ si odvezla Lucie Šedivá, vyrábějící dětské softshellové botičky, takzvané capáčky.

Mezi firmami zvítězilo Hardwario

V krajském kole v soutěži Volkswagen Firma roku 2024 vyhrála liberecká společnost Hardwario, vyvíjející a vyrábějící elektronická zařízení pro IoT aplikace, tedy pro takzvaný internet věcí.

Svá řešení dodávají do mnoha odvětví po celém světě, například do zdravotnictví, zemědělství či správy budov. Dále má společnost bohaté zkušenosti s optimalizací spotřeby a dlouhodobou výdrží zařízení s bateriemi. Snaží se proniknout na trhy v USA a v Kanadě, kde má již první zákazníky. V Kanadě dodává monitorovací systémy pro obilná sila. A v americkém státě Texas má pobočku s týmem několika lidí.

Společnost původně vznikla jako odnož Jablotronu, firmy na bezpečnostní systémy podnikatele Dalibora Dědka. V roce 2017 ji dva vysocí manažeři Jablotronu, Alan Fabik a Pavel Hübner, odkoupili a vrhli se s ní do vlastního podnikání. Koncem roku 2022 společnost Hardwario vstoupila na trh Start pražské burzy.

„Minulý rok jsme měli tržby 35 milionů korun. Našim investorům na burze jsme avizovali, že tento rok směřujeme ke 45 milionům korun. A příští rok bychom se chtěli dostat alespoň k 70 milionům korun,“ uvádí Hübner.

Vítězové Libereckého kraje Volkswagen Firma roku 2024 Libereckého kraje: 1. Hardwario a.s. – vývoj a výroba elektronických zařízení pro IoT aplikace (Liberec) 2. Direct Alpine s.r.o. – vývoj a výroba vysoce kvalitního outdoorového oblečení (Liberec) 3. Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec – výrobce chemických výrobků, podpalovačů, ředidel a čisticích prostředků (Liberec) Moneta Živnostník roku 2024 Libereckého kraje: 1. Filip Štěpnička – výroba exkluzivních dřevěných per (Rádlo) 2. Věra Najbrtová – výroba dekorativních panenek (Nový Bor) 3. Lucie Šedivá – výroba dětských softshellových capáčků (Jablonec nad Nisou) Moneta Živnostník roku Srdcař 2024 Libereckého kraje: Petr Kakrda – kavárenský provoz (Jablonec nad Nisou) Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2024 Libereckého kraje: Direct Alpine, s.r.o. – vývoj a výroba outdoorového oblečení (Liberec)

„Líbí se mi jejich nadšení pro produkt. Posouvají se stále dále, a to i v mezinárodním měřítku, což ukazuje, že jejich produkt je žádaný,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.

Druhé místo získala společnost Direct Alpine, výrobce outdoorového oblečení. Na třetí místo se dostala Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, která vyrábí podpalovače, ředidla či čisticí prostředky.

Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař, oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Liberci získal toto ocenění kavárník Petr Kakrda.

Vítězové krajského kola soutěží se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2024 a Moneta Živnostník roku 2024 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.