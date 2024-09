Na jihu Čech přetrvává nejvyšší povodňový stupeň stále na Nežárce a Lužnici. Jde o čtyři stanice, ale na všech hladina řek pomalu opadá. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Třetí, což je nejvyšší povodňový stupeň, platí na Lužnici na dvou místech pod rybníkem Rožmberk. Jde o Klenovice a Bechyni na Táborsku. Rožmberkem protéká Lužnice a kapacita největšího českého rybníku se v úterý po několikadenních deštích naplnila. Rybník začal odtékat bezpečnostním přelivem, což ještě zvýšilo hladinu už na rozvodněné řece. Na stanici Frahelž, která se nachází nejblíže Rožmberku, však dnes ráno hladina klesla na druhý povodňový stupeň. Od půlnoci do 06.30 se tam výška řeky snížila o deset centimetrů.

Nejvyšší povodňové stupně také platí na Nežárce na Hamru a v Mláce před soutokem Nové řeky a Nežárky. I když tam voda opadá pozvolna, není vyloučeno, že by během soboty hladina na obou místech mohla klesnout na druhý stupeň povodňové aktivity.

Dolní tok Labe klesl v Ústeckém kraji na první povodňový stupeň. Vyplývá to z informací Povodí Labe. Města a obce rozebírají mobilní stěny, voda ustupuje z cyklostezky podél řeky. Veškerá povodňová opatření byla zrušena v Ústí nad Labem, zavřená naopak ještě zůstává cesta do Dolního Žlebu na Děčínsku, kam v pátek cestovala volební komise vlakem.

Průjezdná je v Ústí nad Labem důležitá křižovatka Pětimostí, kde stála protipovodńová stěna, a kruhový objezd pod Větruší. Městská hromadná doprava jezdí zpět po svých trasách. Dopravní omezení čekají obyvatele krajského města znovu v neděli, kdy se poběží skrz centrum půlmaraton, střed města bude pro dopravu zcela uzavřen.

V pátek se podařilo uklidit a otevřít silnici z Děčína do Prostředního Žlebu, čeká se ještě na opadnutí vody pro zpřístupnění cesty do Dolního Žlebu. V Litoměřicích už je Labe zcela ve svém korytě, uklízelo se na Střeleckém ostrově. Dopravu dnes ve městě omezuje tradiční vinobraní. Výtěžek bude určen na sbírku pro pomoc lidem, kteří se vypořádávají s následky povodní.

V Křešicích na Litoměřicku chtějí dobrovolní hasiči demontovat protipovodňové hrazení a odhrazení části potoku v neděli. Obec vyhlásila na webu výzvu humanitární pomoci na povodní postiženou obec Heřmanovice, která v minulosti naopak pomohla Křešicím.

Na dolním toku Labe platil třetí stupeň povodňové aktivity od neděle. Přestože voda stoupla k sedmi metrům, zůstala převážně v korytě, místy se rozlila do polí či na venkovní hřiště. Větší škody povodeň v kraji nezpůsobila.

Na jižní Moravě je druhý povodňový stupeň pouze na Dyji u Hrušovan nad Jevišovkou, první pak u Nových Mlýnů a u Břeclavi. V Moravskoslezském kraji přetrvává na několik málo místech pouze první povodňový stupeň. Hejtman Josef Bělica (ANO) po sobotním jednání krizového štábu uvedl, že kraj je připravený pomoci lidem, kteří by měli problém přečkat po záplavách ve svém obydlí zimní období. K dispozici bude náhradní ubytování včetně bytů, které už nabídl například Havířov na Karvinsku.

V regionu je stále bez proudu 8300 odběrných míst. "Bohumín je zprovozněn, byť některá místa nouzovým řešením. Nicméně proud tam je. V Krnově bylo zprovozněno 11 trafostanic, dalších 11 je v plánu zprovoznit dnes," uvedl Bělica. Podle něj se zlepšuje i situace v Opavě. "Vzhledem k tomu, že jsme v tomto týdnu klesli z nějakých 130 000 odběrných míst bez proudu na 8 300, tak já myslím, že je vidět, že ty činnost postupují poměrně rychle," podotkl hejtman.

Některé lokality jsou také bez plynu. Složitá je situace například na plynovodu mezi Holčovicemi a Hynčicemi na Bruntálsku, kde je bez plynu 238 přípojných míst. "Řeší se to urgentně, ale samozřejmě blíží se nám zima, kdyby tam lidé měli zůstat bez dodávek plynu, tak by se mohlo jednat o velmi závažné situace. Jsme připraveni poskytnout náhradní ubytování na zimu lidem, kterým se nepodaří zprovoznit plynové připojení a nebudou si moci přes zimu topit. Těch náhradních řešení máme několik," podotkl hejtman.

Policejní ředitel Tomáš Kužel uvedl, že policie se stále věnuje dohledu v zaplavených oblastech, například v Nové Vsi, kde jsou domy ještě stále pod vodou. K jejímu odčerpávání se tam využívají čtyři velkokapacitní čerpadla. Kdy by se mohlo podařit vodu odčerpat, by mohlo být jasné dnes večer. Policie je rovněž zapojena do dohledu nad volbami, hlídat musela například provizorní volební místnosti, které vznikly ve stanech v Karlovicích a Široké Nivě na Bruntálsku.