Dát firmám základní vedení a směr, aby do svých procesů vhodně zapojily umělou inteligenci. To je cílem propojení České asociace umělé inteligence, která sdružuje mnoho významných hráčů na českém trhu napříč obory, a mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper. O cílech a ambicích tohoto partnerství i o aktuálních otázkách spojených s umělou inteligencí jsme se bavili s předsedou asociace Lukášem Benzlem a partnerem DLA Piper Tomášem Ščerbou. Ačkoli v zavádění AI český byznys zaostává, oba zde vidí velký potenciál, zejména lidský.

O co navázáním partnerství usilujete?

Lukáš Benzl: Naše ambice a cíle nejsou vůbec malé. Jsme multioborová asociace a chceme smysluplně transformovat celou Českou republiku prostřednictvím umělé inteligence. K tomu potřebujeme silné partnery, pro které AI není novinkou a kteří si zároveň uvědomují dopady do různých oblastí. Takového partnera vidíme v DLA Piper, globální firmě s mnoha experty, zkušenostmi a nespočtem případů, ze kterých jsme schopni se učit.

Tomáš Ščerba: I my máme k tomuto spojení několik důvodů. Asociace prokázala, že má nezastupitelné místo na českém trhu, které je dáno mimořádně zajímavými členy a mimořádně zajímavými ambicemi. Stává se klíčovou platformou pro otázky umělé inteligence pro všechny zainteresované strany. My díky tomu dokážeme lépe navnímat potřeby byznysu. Asociace má mezinárodní ambice a my, díky tomu, že jsme zvyklí každodenně pomáhat společnostem dostat se z otěží českého trhu na piedestal evropského a často i světového, jsme schopni věci, které zde vybudovala, replikovat i v zahraničí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak využívání AI ovlivňuje nová regulace.

Které obory již umělou inteligenci integrovaly.

Jaká je míra digitální gramotnosti v České republice.