Ačkoliv má česká ekonomika v příštím roce růst o více než dvě a půl procenta, vláda premiéra Petra Fialy, respektive ministerstvo financí, navrhuje pro rok 2025 státní rozpočet s deficitem 230 miliard korun. Výsledkem bude, že za čtyřleté funkční období zadluží současný kabinet zemi o více než 1,1 bilionu korun. Podle propočtů Ekonomu to i po očištění o inflaci, tedy po převodu na stálé ceny z roku 2018, bude o 53 miliard korun více, než kolik činilo zadlužení za předchozí vlády Andreje Babiše. Propočet nezahrnuje případné vyšší zadlužení v důsledku povodní.

Podle exministra financí Miroslava Kalouska, který po léta zprava kritizuje vysoké rozpočtové schodky, to představuje „účetní zoufalství lidí, kteří netuší, jaké systémové změny by měli do fiskální politiky promítat“. Podle něj by se měly týkat penzijního a zdravotního pojištění, mezd státních zaměstnanců nebo i dotací. Na levici zase ekonomka Ilona Švihlíková požaduje omezit vysoké výdaje na obranu a rozběhnout jako prorůstové opatření výstavbu bytů.

Ke stlačení schodku nepřiměla koaliční politiky ani vzpomínka na nedávnou dvoucifernou inflaci, ačkoliv právě vysoké deficity bývají podle liberální ekonomické teorie živnou půdou pro růst cen.

