Hospodářské noviny už potřetí uspořádaly největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku s názvem Green Deal Summit. Letošní ročník opět proběhl v prostorách technologického centra UMPRUM v Praze. A kromě významných hostů z domácí byznysové scény promluvili k hostům i důležití politici jako ministr životního prostředí Petr Hladík, navrhovaný eurokomisař pro klima a čistý růst Wopke Hoekstra nebo Jan Dusík, zástupce generálního ředitele Evropské komise pro oblast klimatu.

„Chceme zůstat průmyslovou a technologickou zemí, proto do těchto sektorů vstupují značné prostředky. Víme, že bilion korun na zelenou tranzici z evropských zdrojů nebude stačit, je to třetina potřebných peněz. Zbytek musí jít z bank. Nemůže vše jít z dotací, musíme získat dlouhé peníze,“ řekl například Hladík. „Dlouho jsme žili ve fosilním skanzenu a říkali jsme si, že nám to bude vyhovovat. Vysmívaní Poláci a Maďaři investovali do obnovitelných zdrojů energie. My ne. Zaspali jsme,“ dodal.

Pozitivněji situaci viděl například podnikatel Martin Vohánka. „Chtěl bych, aby můj syn vyrůstal v důstojných podmínkách. Naším úkolem je odevzdat další generaci svět v lepším stavu, než jsme ho zdědili my. Udržitelnost nás přece nutí přemýšlet dál, než nás nutí každoroční účetní osnovy,“ uvedl šéf Eurowagu. Miliardář ve svém proslovu prezentoval i výsledky studie zkoumající primárně připravenost českého průmyslu a exportu na zelenou ekonomiku. Podle ní je Česko na druhém místě v indexu příležitosti využít přeměny na zelený průmysl. Její výsledky jsme v HN shrnuli zde. Vohánka Česko označil za zeleného tygra.