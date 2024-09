Čínská lokomotivka CRRC našla využití pro všechny tři vyrobené elektrické jednotky, které v Česku procházejí schvalovacím procesem pod označením řada 665. Jejich dlouhodobým nájemcem bude český RegioJet. HN to zjistily od dvou zdrojů z firmy, informaci následně na přímý dotaz potvrdil její majitel Radim Jančura. Dvě jednotky jsou už několik let v Česku a teď jsou odstavené v Nučicích u Prahy, třetí by měla vyrazit tento týden z Číny.

