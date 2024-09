Většina firem na dobu pandemie covidu-19 vzpomíná ve zlém. Pak jsou ale firmy, pro které to bylo zlaté období. K nim patří rodinná společnosti z Jaroměře na Královehradecku. Vyvinula totiž transportní medium pro PCR testy, tedy speciální tekutinu, v níž se do laboratoří převážely převážely vzorky z odběrových míst. Velký zájem o ni byl nejen v Česku, ale i v zahraničí. „Před covidem-19 jsme měli obrat firmy v nižších desítkách milionů, během pandemie jsme se dostali na nižší stovky milionů,“ říká Tomáš Krejčí, zakladatel a jednatel rodinné společnosti LabMediaServis, která v soutěži Firma roku 2024 získala v Královehradeckém kraji první místo.

Teď firma v Jaroměři, kde sídlí, připravuje vybudování nových výrobních prostor. Zrekonstruuje proto velkou budovu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných. „Je to sto metrů dlouhý dům, do kterého postupně za sebe umístíme jednotlivé výrobní technologie. Hotovo bychom chtěli mít do tří let,“ plánuje Krejčí. Původní profesí je veterinář, který dodnes svůj obor miluje a tráví s ním své víkendy v Safari Parku ve Dvoře Králové.

Firmu založil v roce 2007. „Začátky nebyly kvůli konkurenci jednoduché, nicméně postupně jsme se rozrostli. Vrchol nastal v roce 2021 s příchodem covidu,“ uvádí Krejčí.

Po odeznění covidové pandemie se firma, která má dnes 38 zaměstnanců, musela přeorientovat na již dříve vyráběný inovativní produkt pro vyšetřování zánětu mléčné žlázy u skotu. Tento produkt umožňuje rychlou diagnostiku onemocnění a následnou léčbu cílenými antibiotiky. Omezuje vytváření vzniku rezistencí na antibiotika a jejich únik do potravního řetězce. V současné době se podílí na výzkumu antimikrobních bylinných preparátů pro léčbu tohoto onemocnění. Díky němu by bylo možné se používání antibiotik v těchto případech zcela vyhnout.

Vítězové Volkswagen Firma roku 2024 Královéhradeckého kraje: 1. LabMediaServis s.r.o. – výroba diagnostik pro mikrobiologii (Jaroměř) 2. MZ Liberec, a.s. – návrh, výroba a prodej lékařské technologie pro zdravotnická zařízení (Rudník) 3. Anela Cosmetics s.r.o. – ručně vyráběná přírodní kosmetika (Dobřany) Moneta Živnostník roku 2024 Královéhradeckého kraje: 1. Pavel Špelda – řezbář (Červený Kostelec) 2. Adéla Chmelařová – botanická malířka pro interiérový design (Bohuslavice) 3. Josef Synek – malířské, natěračské a tapetářské práce (Hradec Králové) Moneta Živnostník roku Srdcař 2024 Královéhradeckého kraje: Zdeněk Farský – řezbář, sochař (Náchod) Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2024 Královéhradeckého kraje: LabMediaServis s.r.o. – výroba diagnostik pro mikrobiologii (Jaroměř)

Druhé místo v krajském kole soutěže Firma roku 2024 získala společnost MZ Liberec z Rudníku v Královehradeckém kraji. Společnost navrhuje, vyrábí a prodává lékařské technologie pro zdravotnická zařízení. Třetí skončila firma Anela Cosmetics z Dobřan vyrábějící přírodní kosmetiku.

Živnostníkem roku 2024 Královehradeckého kraje se stal Pavel Špelda, který se už 28 let věnuje uměleckořemeslnému zpracování dřeva, řezbářství, sochařství, pozlacování a restaurování. Kromě toho také předává své řemeslo dětem i dospělým. Poslední čtyři roky vyučuje odborné předměty na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.

Vyučil se jako umělecký řezbář, později složil mistrovskou zkoušku z uměleckého řezbářství s možností restaurovat. Pracoval v několika dílnách v zahraničí a zúčastnil se více než 60 mezinárodních sochařských soutěží. „Snažím se inspirovat a rozvíjet zájem o umělecká řemesla, která jsou v současné konzumní době trochu přehlížena a mám radost, že se mi to daří,“ říká Špelda. Jeho zákazníky jsou hlavně majitelé kulturních a církevních objektů, galerií, muzeí a soukromí sběratelé.

„Na restaurování je toho v Česku naštěstí hodně, protože naše země má bohatou historii,“ dodává Špelda. V minulosti působil také v galeriích a rámařských firmách v Austrálii nebo Londýně.

Druhou příčku obsadila botanická malířka pro interiérový design Adéla Chmelařová. A třetí je Josef Synek věnující se malířským, natěračským a tapetářským pracím.

Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Hradci Králové získal toto ocenění Zdeněk Farský věnující se řezbářství a sochařství.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2024 a Moneta Živnostník roku 2024 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.