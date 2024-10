Evropská komise právě odsouhlasila obchod, v němž nadnárodní technologická společnost e& sídlící ve Spojených arabských emirátech koupila 50procentní podíl plus jednu akcii od PPF Telecom Group. Podle Magdy Olyšarové z advokátní kanceláře White & Case, která se na této akvizici, v níž jde hlavně o balkánské mobilní operátory, podílela, jde o přelomové rozhodnutí. „Rozhodnutí komise bude pro byznys i právníky vodítkem, jak postupovat, aby se v budoucnu vyhnuli problémům v případě investic plynoucích z mimounijních zemí,“ řekla Ekonomu. Vstup takových investorů je v unii od loňského července přísně regulován ve snaze, aby s finanční podporou svých vlád – například čínské firmy – neohýbali trh a neskupovali zajímavé podniky.

Jaké rozhodnutí ohledně loňského prodeje nadpoloviční části aktiv PPF Telecom Group na Balkáně a na Slovensku společnosti e& minulý týden padlo?

Evropská komise transakci schválila, stanovila však do budoucna podmínky, jejichž návrhy během řízení společnost e& sama předložila. Ty zajistí, že si prodaná firma nebude moci sáhnout na zahraniční subvence. Evropská komise se obávala, že právě ty by investor ve Spojených arabských emirátech mohl dostávat a předávat dál. Rozhodnutí padlo v řízení o zahraničních subvencích, a to podle úplně nového předpisu, který se aplikuje teprve od loňského léta.

