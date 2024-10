V polovině září ještě panuje v přístavním městě Terst na severovýchodě Itálie letní atmosféra. Lidé posedávají v kavárnách a pouličních restauracích kolem kanálu Grande, který směrem od Terstského zálivu uzavírá nedávno zrekonstruovaný kostel svatého Antonína. Je slunečno, obloha bez mráčku a teploty šplhají ke třiceti stupňům. Dvousettisícové sídlo, které bylo až do konce první světové války součástí habsburské monarchie, je nyní pro Česko důležité z úplně jiného důvodu.

Do přístavu, vzdáleného jen pár kilometrů od centra města, připlouvají tankery s ropou, která následně ropovody TAL a IKL putuje stovky kilometrů přes Itálii, Rakousko a Německo do tuzemských rafinerií. Ropovod i samotný přístav pro tankery nyní prochází rozsáhlou modernizací, což umožní dostat do Česka touto cestou až osm milionů tun ropy ročně. To je proti současnému stavu zhruba dvojnásobek. Česko se díky těmto investicím bude moci rozloučit s dodávkami ropovodem Družba, který zásobuje tuzemské zpracovatele ropy od začátku 60. let minulého století.

