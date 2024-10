Před 20 lety vstoupilo Česko spolu s dalšími státy do Evropské unie. Během dvou dekád členství významně posílila pozice země v globálním měřítku, zlepšil se stav demokracie i ochrana lidských práv, Česko se stalo integrální součástí Západu. Během let ekonomicky dohánělo bohatší státy unie, v poslední době se ale konvergence zasekla. A česká společnost v Evropě patří k těm nejvíce euroskeptickým. Jak se to vše změní v příštích letech? Sledujte výroční konferenci Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.