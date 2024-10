Medvědi jsou na Slovensku dlouhodobě třaskavé politické téma. Potom, co minulou sobotu u Liptovského Mikuláše zemřel po útoku medvěda 55letý houbař, se ještě víc vyhrotilo. Podle serveru deníku Sme jde o druhý takový případ v novodobé historii Slovenska. První se odehrál v roce 2021 ve stejné oblasti.

Z vládní Slovenské národní strany zaznívají hlasy po větším odstřelu medvědů, experti ale upozorňují na to, že jejich populace v zemi není zase tak početná, aby bylo možné je zbrkle střílet. „Stále jde o chráněný druh. Stačí nevhodný zásah, a jejich populace nám může v krátké době rapidně klesnout,“ upozorňuje Martin Peleš, odborník na tuto největší evropskou šelmu. Coby průvodce neziskové organizace Lesmír pořádá pro veřejnost exkurze za medvědy. Do Tater se s ním vypravuje i spousta Čechů. Podle Peleše lze útokům medvěda v drtivé většině případů efektivně předejít, a to i při blízkém setkání. Stačí dodržet pár zásad. „Naší obrovskou výhodou je, že pro medvěda nejsme kořist. Lidi nežere. Občas se to stane v severní Americe či na Sibiři, ale ne u nás,“ upozorňuje Peleš.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jaké má člověk výhody.

Proč před medvědem neutíkat.

Kdy je lepší hrát mrtvého.