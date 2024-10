Americká vláda zvažuje, že požádá soud, aby nařídil internetové společnosti Google prodej některých aktivit, jako jsou například webový prohlížeč Chrome a operační systém Android. Uvedlo to podle agentury Reuters americké ministerstvo spravedlnosti. Rozdělení společnosti Google by mělo zmírnit škody působené jejím dominantním postavením na trhu s internetovým vyhledáváním, píše agentura Bloomberg.

Americký soud v srpnu dospěl k závěru, že Google si v rozporu se zákonem udržuje na poli internetového vyhledávání monopol, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím. Americká vláda by měla do 20. listopadu představit návrhy, jakým způsobem by firma měla své podnikání upravit.

Ministerstvo uvedlo, že zvažuje změny, které by firmě zabránily „využívání produktů jako Chrome, Play a Android ke zvýhodňování vyhledávače Google a souvisejících produktů a funkcí“. Dodalo, že by mohlo rovněž požádat soud o nařízení, aby Google přestal výrobcům chytrých telefonů a dalších zařízení platit za to, že na jejich zařízeních bude předinstalován jeho vyhledávač.

Společnost Google uvedla, že takovéto návrhy jsou „radikální“ a že „dalece přesahují specifické právní otázky v této soudní kauze“. Varovala rovněž, že návrhy by mohly mít významné nezamýšlené dopady na spotřebitele, podniky a konkurenceschopnost Spojených států.

Firma tvrdí, že její vyhledávač si získává uživatele díky své kvalitě. Argumentuje rovněž tím, že čelí silné konkurenci a že uživatelé mají možnost zvolit si jako výchozí vyhledávač konkurenční produkt.

Společnost Google již dříve oznámila, že se proti srpnovému verdiktu soudu hodlá odvolat. „Domníváme se, že rozdělení Googlu je nepravděpodobné,“ uvedl podle agentury Bloomberg analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush Securities. „Google proti tomu bude v soudní síni řadu let bojovat,“ dodal.