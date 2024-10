Olomoucko má dlouhou tradici v průmyslové výrobě, v regionu se daří zejména strojírenským podnikům. Dokládá to i vítěz soutěže Volkswagen Firma roku 2024 v Olomouckém kraji, kterým je výrobce průmyslových armatur ABO valve. Navázal tak na loňský úspěch strojírny ZLKL, jež kromě vítězství v krajském kole soutěže vyhlašované HN loni získala také celostátní ocenění v soutěži o nejlepší rodinnou firmu. Titul Moneta Živnostník roku letos v Olomouckém kraji získal výrobce dřevěných hraček Václav Sovadina.

Vítěz ve firemní kategorii ABO valve není v soutěži o Firmu roku nováčkem. Loni se podnik v krajském kole umístil na třetí a v roce 2014 na druhé příčce. „Jsme největší výrobci motýlkových uzavíracích klapek v České republice, a to již přes 30 let,“ říká výkonný ředitel ABO valve Pavel Pohořský. Obrat společnosti se za tu dobu vyšplhal na 800 milionů korun a do roku 2025 je cílem dosáhnout na jednu miliardu. Firma vyváží na 85 procent produkce do zahraničí, v příštích pěti letech by chtěla otevřít pobočky v Africe a Austrálii.

Klapky a nožová šoupátka podnik dodává do mnoha průmyslových odvětví, jejichž součástí je regulace vody, vzduchu, olejů, paliv, chemikálií nebo sypkých materiálů. ABO valve založil Miroslav Študent, jenž měl před rokem 1989 v olomoucké Sigmě na starosti zahraniční obchod s Ekvádorem. Študent nedávno rodinnou firmu předal své dceři Petře Pohořské a jejímu manželovi Pavlu Pohořskému. ABO valve má vlastní výzkum a inovační centrum, zaměstnává 130 lidí a v posledním roce se zaměřuje na rozvoj prodejů v Americe a výrobu centrických klapek v Indii pro asijský trh.

„Je to velký zaměstnavatel v regionu, který navazuje na tradiční odvětví v Olomouckém kraji, a je tak silnou a prosperující firmou ve strojírenském odvětví,“ odůvodnil vítězství ABO valve porotce Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.

Druhé místo v kategorii firem obsadil výrobce lékařských přístrojů Medkonsult medical technology. Třetí se umístila společnost Semo, která se zabývá šlechtěním zeleniny, léčivých a aromatických rostlin a obchodem s osivem zeleniny a květin.

Živnostník roku Václav Sovadina vystudoval brněnské Vysoké učení technické a 10 let pak programoval webové aplikace. Vždy však toužil dělat rukama. Přání mu pomohla naplnit jeho manželka Ivka, když ho před osmi lety požádala, aby pro jejich syna vyrobil dřevěné houpací prkno. Úspěch produktu s názvem Houpee se dostavil prakticky okamžitě.

„Prkno se zalíbilo našim známým, a tak jsem začal tato prkénka vyrábět po práci jako přivýdělek,“ popisuje Sovadina. „Před Vánoci jsem byl zasypaný tolika objednávkami, že bylo nutné se rozhodnout. Opustil jsem dosavadní zaměstnání a vydal se do neznámého prostoru vlastního podnikání.“

Příběh dřevěných hraček značky DomeCzech začal vznikat v roce 2017, kdy Sovadinovi na statku u Šumperka vychovávali šest dětí. Za dva měsíce přijde na svět už jejich desátý potomek. „Svoji práci dělá očividně z lásky k dětem,“ komentoval vítěze za porotu Tomáš Beseda z Moneta Money Bank. „Pracuje s manželkou a dávají do toho celá svá srdce. První kontrolou kvality je jejich devět dětí.“

Inspirací pro návrh a výrobu dřevěných balančních pomůcek a hraček jsou Sovadinovi jeho vlastní děti. V roce 2019 s nimi vymyslel dřevěnou stavebnici hradů a domečků a produktové portfolio se neustále rozšiřuje. Manželé své výrobky prodávají vesměs přes e-shopy a cestu už si našly i do mateřských škol.

Ze Šumperka je rovněž Martin Vašíček, druhý nejlepší živnostník Olomouckého kraje. Ten se svou přítelkyní vyrábí delikatesy pod značkou Dobroty z hor, které slaví úspěch na českém trhu, ale i v mezinárodních soutěžích. Třetí místo mezi živnostníky získala Eva Nevrlá, jež vytváří výukové pomůcky pro školy, muzea a děti s handicapem.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků obou soutěží se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.