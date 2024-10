V každém filmu s Jamesem Bondem se objeví alespoň na chvíli. Začalo to modelem DB5, pravidelně řazeným mezi největší automobilové ikony dvacátého století, naposledy řídil Daniel Craig před třemi lety Aston Martin DBS Superleggera a supersportovní Valhala se na plátně mihla aspoň v pozadí. Že to celé zavání trochu historií? Bylo to tak. Aston Martin žil dlouho ze své podstaty a málem na to dojel. Dvacet let patřil pod skupinu Ford, od roku 2007 se v něm střídali soukromí investoři a v roce 2014 vykázal ztrátu na úrovni dvou miliard korun. Nová éra se začala psát před čtyřmi lety, kdy do společnosti vstoupil kanadský miliardář Lawrence Stroll a automobilka dostala jasný směr.

Zbývá vám ještě 90 % článku