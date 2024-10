Není úplně obvyklé, že by se tak často dařilo převádět výsledky akademické práce do byznysu. Týmu kolem Martina Sasky z Fakulty elektrotechnické ČVUT se to daří. Naposledy uspěl s dronem, který dokáže velmi rychle, přesně a hlavně bezpečně chytat...

23. 10. 2024 ▪ 4 min. čtení