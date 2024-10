Vyhlášením pražských vítězů soutěže Volkswagen Firma roku 2024 skončila podzimní série krajských kol, v nichž se vybírali finalisté pro galavečer na pražském Žofíně. Za Prahu do něj 11. prosince vyrazí společnost Conteg. Firma založená v roce 1998 patří mezi přední evropské výrobce rozvaděčů pro datacentra, kam dodává také chlazení. Zaměstnává více než 500 lidí a její obrat letos překročí dvě miliardy korun.

„Náš podnikatelský plán, když jsme začali, bylo vyrobit 100 rozvaděčů měsíčně a udat je v Česku. Teď jich měsíčně děláme téměř čtyři tisíce a dodáváme je v celé Evropě a na Blízkém východě,“ řekl HN Vít Voláček, předseda představenstva a spolumajitel firmy Conteg. Tu vlastní spolu s bratrem Vojtěchem, otec Jan už je od roku 2007 v důchodu. Do té doby ale stál za organizací veškeré výroby.

Naopak Vojtěch Voláček, který vystudoval ve Spojených státech a přidal se do firmy později, funguje jako obchodní ředitel. „Bratr tak trochu žije v letadle,“ přibližuje Vít Voláček.

Díky tomu, že v roce 2004 přesídlil na tři roky do Dubaje, se ale Conteg dokázal prosadit na Blízkém východě. Ten nyní tvoří zhruba čtvrtinu tržeb společnosti. Aktuálně Conteg dodává rozvaděče pro nové šestimilionové město v Egyptě, které vzniká u dosavadního hlavního města Káhira. Jeho výrobky jsou rovněž v největších mrakodrapech v Saúdské Arábii.

Česká firma dodávala vybavení i pro centrálu NATO v Bruselu, která je jednou z největších budov v Evropě. V Česku jsou jejími zákazníky CETIN, České Radiokomunikace nebo T-Mobile.

Rozvaděče a chlazení vyrábí v závodech v Pelhřimově a v Příbrami. Třetí závod mají Voláčkovi ve Španělsku, kde Conteg v roce 2021 koupil tamní společnost Retex sídlící v Barceloně. Španělský a portugalský trh jsou rychle rostoucí. Je z nich navíc přímá linka do dalšího lukrativního regionu – Latinské Ameriky. Snem, který si Conteg stále pěstuje, je proniknout do USA. Firma se chce dostat na tržby 2,5 miliardy korun ročně. Asijské konkurenci se Conteg úspěšně brání tím, že investuje do vývoje. V něm pracují desítky lidí, firma má i vlastní testovací laboratoř.

Relativně novým byznysem Contegu jsou zásilkové boxy OX Point. Firma už jich má 350, což z ní dělá čtvrtou největší síť v Česku. Dalších 250 boxů se v budoucnu přidá. Conteg boxy nejen vyrábí a provozuje, má do nich i vlastní software. Při jejich rozšiřování spolupracuje s Českou poštou a Balíkovnou, boxy podle Voláčka chtějí do nových bytových domů umisťovat někteří developeři.

Druhé místo v Praze patří firmě Calbuco, jež pod značkou Grizly provozuje obchod s ořechy a sušeným ovocem. Třetí místo obsadila firma DNAi, která umí podnikům ušít „na míru“ způsob využití umělé inteligence v jejich podnikání.

Živnostnici roku si zlatnické řemeslo našlo na gymnáziu

Ve Slovanském domě HN vyhlásily i výsledky pražského kola soutěže Moneta Živnostník roku. Vyhrála ji zlatnice Jana Polová, jež má na pražské Florenci Zlatnictví Janka. Šperky ale hlavně vyrábí a opravuje. Zlatnickou profesi chtěla dělat od mládí. Rodiče její plán vyučit se neschvalovali, a tak „skončila“ na gymnáziu. Řemeslo si ji ale našlo, protože se tam spřátelila se spolužačkou z rodiny známých pražských zlatníků. Po dokončení gymnázia si Jana Polová dodělala navazující odborné studium a od té doby se profesi věnuje už více než 25 let.

„Dělám svoji práci s láskou a srdcem. Mým celoživotním snem je to, aby lidé viděli v naší práci to umění, které do ní musíme dát, a to, že to není otázkou vteřiny opravit nějaký šperk,“ řekla.

První dílnu na opravu šperků si Polová otevřela v roce 1999. V podnikání zažila i těžké chvíle, její v roce 2001 otevřený obchod v Petrské ulici po několika měsících zaplavila povodeň. Dnes dává práci čtyřem lidem. Pořád ale sama „pracuje rukama“, protože zlatnické práce se vzdát nechce. Polová věří v budoucnost oboru a chystá se napsat knížku, jež bude praktickou učebnicí pro zlatníky. Radost jí nedávno udělalo, že se nově otevřely dvě nové třídy pro zlatníky a nebyl problém je naplnit.

Stříbrnou příčku mezi živnostníky obsadila Veronika Mocová, lektorka kurzů šití bot. Bronz si odváží umělecký kovář René Prášil.