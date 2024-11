Alžírská státní společnost Sonatrach potvrdila v neděli první dodávky plynu do České republiky. V tiskovém prohlášení oznámila, že dodávky začaly od 1. října. Kontrakt je výsledkem jednání s českou společností ČEZ, která trvala dva roky. O uzavření kontraktu česká polostátní skupina informovala minulý týden.

„Sonatrach zahájila 1. října první dodávky zemního plynu pro českou společnost ČEZ,“ uvedla alžírská firma. „Tento plyn, určený k dodání do České republiky, je převážen skrze plynovod, který spojuje Alžírsko s Itálií,“ dodala společnost Sonatrach. Podle ní kontrakt s Českou republikou posílí její „pozici dlouhodobého spolehlivého dodavatele zemního plynu na evropském trhu“.

Sonatrach považuje současnou smlouvu za první krok v dlouhodobém vztahu s ČEZ. Alžírsko patří k předním výrobcům zemního plynu v severní Africe. Nákupy plynu z této země posílila například Itálie poté, co Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v předloňském únoru.

ČEZ uvedl, že z Alžírska bude odebírat zhruba dvě procenta celoroční spotřeby plynu v Česku. Česká republika rovněž omezila dovoz plynu z Ruska po zahájení války na Ukrajině.

ČEZ v současnosti odebírá plyn z několika zahraničních zdrojů. Před dvěma lety Česko získalo kapacitu tří miliard metrů krychlových plynu ročně v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Eemshavenu. Za dva roky svého fungování terminál přijal 43 lodí s plynem určeným pro ČR, které přepravily 3,86 miliardy metrů krychlových plynu. Na konci loňského roku ČEZ získal další kapacitu LNG v objemu dvou miliard metrů krychlových ročně po dobu 15 let s opcí na prodloužení na 25 let, a to v nově vybudovaném pozemním terminálu v německém Stade, v ústí řeky Labe. Výstavba terminálu byla zahájena letos na jaře a jeho uvedení do provozu se plánuje v druhé polovině roku 2027.