Z českého trhu by do dvou let měly zmizet úvěry s neúměrně vysokým úročením. Typicky jde například o takzvané půjčky do výplaty, kde si někteří nebankovní poskytovatelé účtují úroky v řádu stovek procent. Vyžaduje to evropská směrnice Consumer Credit Directive 2 (CCD2), kterou musí jednotlivé členské státy promítnout do své legislativy. O konkrétní podobě se nyní intenzivně jedná.

„Posuzujeme různé varianty řešení, je tedy předčasné hovořit o bližších detailech,“ říká mluvčí resortu financí Stefan Fous. I když ministerstvo zatím nechce svůj návrh konkretizovat, určitý vhled do debaty poskytují její ostatní účastníci. „Varianta, se kterou nejvíce souhlasíme, staví na ustálené judikatuře, tedy že by měl být maximální strop roční průměrné sazby nákladů nastaven jako čtyřnásobek obvyklé úrokové sazby zveřejňované ČNB,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství v neziskové organizaci Člověk v tísni.

